Bielorrusia.- Tijanovskaya llama a nuevas protestas en Bielorrusia tras la investidura de Lukashenko

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La excandidata presidencial bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, una de las líderes opositoras contra el presidente del país, Alexander Lukashenko, ha llamado este viernes a convocar nuevas protestas en el país tras la investidura del mandatario, que tuvo lugar esta semana.



Así, ha ofrecido su apoyo a "todos aquellos que salgan a la calle este domingo en sus ciudades" para manifestarse contra Lukashenko. En un comunicado difundido a través de Telegram, ha aseverado que "juntos se puede lograr la celebración de unas nuevas lecciones honestas".



"Estas llevarían a una investidura legal y oficial", ha manifestado en relación a la jura del cargo del presidente, que según la oposición ha sido llevada a cabo de forma "secreta".



Lukashenko, por su parte, ha negado que la ceremonia de investidura fuese "secreta" y ha asegurado que, en cualquier caso, es "un asunto interno", del que no tiene por qué informar por anticipado a gobiernos extranjeros.



La oposición insiste en que la verdadera ganadora de los comicios celebrados el pasado 9 de agosto y cuyos resultados han desatado una grave crisis política en el país es Tijanovskaya y no él.



Lukashenko tomó posesión esta semana de su sexto mandato consecutivo, ajeno a quienes le piden que reconsidere su postura tras las denuncias de fraude sobre las elecciones. La UE ha insistido en que no le reconoce como legítimo presidente de Bielorrusia.



La investidura volvió a sacar a la calle a miles de personas que reclaman un cambio político en Minsk. El Ministerio del Interior ha informado de que las fuerzas de seguridad arrestaron a 364 personas en el marco de estas protestas, 252 de ellas en la capital, según la agencia DPA. Al menos 320 de los detenidos comparecerán ante un juez.