Artista aborigen Namatjira gana prestigioso premio de Australia

Una vista del acrílico sobre lienzo, 152 x 198 cm, del ganador del Premio Archibald 2020 Vincent Namatjira, "Stand strong for who you are", se ve en esta foto del folleto publicada a Reuters el 25 de septiembre de 2020. Copyright Vincent Namatjira/Foto de AGNSW, Mim Stirling/Handout vía REUTERS

MELBOURNE, 25 sep (Reuters) - El artista aborigen Vincent Namatjira ganó el viernes el premio de arte más prestigioso de Australia, la primera vez que un pintor nativo gana el concurso de retratos desde sus inicios hace 99 años.

Namatjira, de 37 años, recibió este año el Premio Archibald de 100.000 dólares australianos (70.620 dólares) por su pintura del futbolista indígena Adam Goodes en una obra titulada "Stand strong for who you are", dijo la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur.

Goodes, un jugador destacado de la Liga Australiana de Fútbol (AFL) durante casi dos décadas, dejó el deporte y su club Sydney Swans en 2015 después de abucheos constantes del público, que la administración de la liga tardó en calificar de racista, y por lo que ésta y sus 18 clubes se disculparon el año pasado.

Se hizo un documental llamado "The Final Quarter" sobre la temporada final en la AFL, que Namatjira dijo que lo había conmovido profundamente.

"Se me revolvieron las tripas cuando reviví las experiencias de Adam de racismo implacable dentro y fuera del campo", dijo Namatjira, quien es miembro de la comunidad Western Arrernte del centro de Australia, en un comunicado.

"Compartimos algunas historias y experiencias similares, de desconexión de la cultura, el idioma y el país, y las constantes presiones de ser un hombre aborigen en este país", agregó.

Australia ha visto un enfoque renovado en el empoderamiento indígena luego del movimiento global Black Lives Matter y la destrucción de refugios sagrados aborígenes por la minera Río Tinto. Los aborígenes australianos tienen vidas más cortas y tasas de encarcelamiento más altas que otros ciudadanos.

Namatjira, cuya obra se encuentra en colecciones de todo el mundo, incluido el British Museum, es bisnieto del artista de acuarela Albert Namatjira, cuyos paisajes lo convirtieron en uno de los pintores más destacados de su generación.

(Reporte de Melanie Burton. Editado en español por Lucila Sigal)