Albert Rivera desvela, por primera vez, cómo conoció a Malú

06/06/2020 Albert Rivera y Malú salen del Hospital tras el alta médico del político EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Además de hablar de su dimisión como político, Albert Rivera también ha hablado largo y tendido de su relación con Malú. Y es que ya sabemos que lo que no consiga Bertín Osborne, no lo consigue nadie, ya sea por ese clima que consigue tener en todas sus entrevistas o por la confianza que transmite a sus invitados. El expolítico ha hablado con pelos y señales sobre su relación con la cantante y ha confesado por primera vez cómo se conocieron:



"Éramos amigos ya, nos conocíamos ya. Con ella nos conocimos como amigos, sin más. Luego yo, rompí mi relación, ella estaba sola y surgió eso que piensas 'esto no puede pasar', pero cuando uno se enamora de alguien... Lo que más me gusta de esta historia es que cuando tu quieres a alguien, no hay quien lo pare. Se inventaron estando juntos que habíamos roto, y salió en doscientos periódicos. Fíjate, era la primera vez que se conocían las dos familias, y estando allí me empiezan a llegar mensajes al móvil diciendo 'lo siento Albert' y estábamos celebrando en familia. A ella también le escribieron, nos miramos y nos dijimos '¿qué hemos roto?' (se ríe). Han perseguido a mi suegra y a mi madre los paparazzis, es que no nos interesa para nada ese ámbito de vender mi vida privada"



Recordemos que al principio de su relación con Malú llamaba la atención la discreción que ambos tenían, ya que se les vieron muy pocas veces juntos. Ante esto, Albert Rivera ha explicado que: "Si algo nos caracteriza a nosotros es nuestra discreción".



Lo que sí que ha querido dejar claro el abogado es que su relación con Malú no le afectó en la política, ni a él ni a su partido: "No, al revés". La madre de Albert ha entrado por videollamada al programa y hablando con Bertín, le ha confesado lo bien que se lleva con la cantante: "Con mi nuera me llevo fabulosamente bien, nos acoge, es una crack".