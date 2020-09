3-1. Wilstermann hunde a Peñarol y traba la lucha con Colo Colo en el Grupo C

El jugador de Wilstermann Patricio Rodríguez (2-d) celebra un gol con Cristian Chávez hoy, en un partido del grupo C de la Copa Libertadores entre Club Jorge Wilstermann y Club Atlético Peñarol en el estadio Félix Capriles en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Abrego

La Paz, 24 sep (EFE).- El Wilstermann boliviano ascendió este jueves al segundo puesto del Grupo C de la Copa Libertadores gracias al doblete del lateral argentino Patricio Rodríguez que permitió el triunfo de remontada por 3-1 sobre el Peñarol uruguayo, que permanece en el fondo de la clasificación.

El Aviador tiene los mismos 6 puntos del Colo Colo, que cayó al tercer lugar por su balance inferior.

La zona la lidera el Athlético Paranaense con 9, mientras que con 3 Peñarol cierra la clasificación.

La visita avivó el partido con un gol que encontró en el minuto 4 gracias a un cabezazo de Fabricio Formiliano tras conectar un tiro libre de su compañero David Terans.

La respuesta del Wilstermann fue casi inmediata ya que cinco minutos después Carlos Melgar emparejó la cuenta mediante un penalti que el juez chileno Piero Maza cobró por una falta al boliviano Didí Torrico en el área.

Tras ese arranque frenético, el partido se enfrascó en una batalla en el medio campo que no tuvo consecuencias por varios minutos.

Cuando la primera parte expiraba, los dirigidos por el técnico argentino Cristian Díaz consiguieron la remontada parcial gracias a un cabezazo de su compatriota Patricio Rodríguez a favor del Wilstermann.

En el segundo tiempo, los locales ampliaron su ventaja con un nuevo gol del argentino Rodríguez en el minuto 53 que selló una noche personal soñada.

Tras la tercera conquista, los bolivianos optaron por retrasar sus líneas y asegurar la diferencia conseguida.

El Wilstermann ahora buscará arrancar puntos en dos visitas de riesgo ante el Colo Colo y el Athletico Paranaense para seguir con vida en el torneo continental.

- Ficha técnica:

3. Wilstermann: Arnaldo Giménez; Patricio Rodríguez (m.79, Jaime Arrascaita), Edward Zenteno, Sebastián Reyes (m.20, Oscar Vaca) (m.63, Ismael Benegas), Ronny Montero; Leonel Justiniano, Didí Torrico, Esteban Orfano, Carlos Melgar (m.63, Alejandro Melean), Cristian Chávez; Gilbert Álvarez (m.80, William Álvarez).

Entrenador: Cristian Díaz.

1. Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal; Facundo Pellistri, Walter Gargano (m.53, Krisztián Vadócz), Jesús Trindade, Facundo Torres (m.79, Luis Miguel Acevedo); Agustín Álvarez (m.67, Francisco Jiménez) y David Terans (m.68, Matías Britos).

Entrenador: Mario Saralegui.

Goles: 0-1, m.4: Fabricio Formiliano. 1-1, m.10: Carlos Melgar, de penalti. 2-1, m.45: Patricio Rodríguez. 3-1, m.53: Patricio Rodríguez.

Árbitro: el chileno Piero Maza amonestó a Montero, Terans, Justiniano y Jiménez.

Incidencias: partido por la cuarta jornada del grupo C jugado en la ciudad boliviana de Cochabamba.