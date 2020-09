13-31.Fitzpatrick vuelve a ser verdugo de Jaguars y Dolphins estrenan triunfo

En la imagen el mariscal de campo Ryan Fitzpatrick. EFE /EPA /JOHN CETRINO /Archivo

Jacksonville (Florida, EE.UU.), 24 sep (EFE).- El mariscal de campo Ryan Fitzpatrick condujo este jueves a los los Dolphins de Miami a un triunfo por 13-31 sobre los Jaguars en el partido adelantado de la Tercera Semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Fitzpatrick aportó tres 'touchdowns' antes de irse al descanso y se convirtió en el mariscal de campo de la NFL en lograr seis victorias sobre el mismo oponente con seis equipos.

El resultado desigual también le dio a los Dolphins (1-2) su primera victoria de dos dígitos en 39 partidos, poniendo fin a la sequía más larga de la liga.

Fitzpatrick completó sus primeros 12 pases, un récord personal, cuando Miami anotó touchdowns en sus primeras tres series por primera vez desde el 2011.

La buena labor de Fitzpatrick le permitió completar 18 de 20 pases para 160 yardas con dos envíos de anotación, sin interceptaciones, lo derribaron una vez en cuatro oportunidades y dejó en 133,3 el índice de pasador.

Los Dolphins alcanzaron la primera victoria en lo que va de la nueva temporada.

Fitzpatrick mejoró a 6-2 como titular frente a Jacksonville, con victorias en Cincinnati (2008), Buffalo (2012), Tennessee (2013), Houston (2014), los New York Jets (2015) y ahora Miami.

El veterano mariscal de campo de 37 años también corrió para 39 yardas y una anotación, sin mostrar ningún tipo de limitación en cuanto a la velocidad, a la hora de superar a la defensa de los Jaguars.

Fue su última salida exitosa contra los Jaguars, quienes cometieron innumerables errores al no mover de manera consistente sus líneas tanto de ataque como de defensa, lo que les llevó a no tener salidas claras en tercera oportunidad.

Los Jaguars (1-2), lucían exactamente como el equipo que la mayoría de los clubes visitantes esperaban que fueran en su campo esta temporada.

El ala cerrada Mike Gesicki y el receptor abierto Preston Williams fueron los objetivos perfectos de Fitzpatrick en los dos pases de anotación.

El mariscal de campo Gardner Minshew II se encargó de dirigir la ofensiva de los Jaguars y completó 30 de 42 pases para 275 yardas, no hizo ningún envío de anotación, le interceptaron uno, fue derribado 4 de 29 oportunidades y acabó con un 79,0 en el índice de pasador.