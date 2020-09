114-108. Davis coloca a Lakers a un triunfo de las Finales de la NBA

En la imagen el pívot Anthony Davis (d). EFE /EPA /ERIK S. LESSER /Archivo

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 24 sep (EFE).- El pívot Anthony Davis se mantuvo como el líder del ataque de Los Angeles Lakers y con 34 puntos los guió este jueves al triunfo de 114-108 ante los Nuggets de Denver, en el cuarto partido de las finales de la Conferencia Oeste, que ahora dominan 3-1 al mejor de siete.

Los Lakers tendrán el sábado, cuando disputen el quinto partido, la oportunidad de conseguir la victoria que les falta para estar en las Finales de la NBA por primera vez desde el 2010.

Mientras que los Nuggets se encontrarán de nuevo, por tercera vez en lo que va de playoffs, con la desventaja de 1-3 en una serie, después que en las dos anteriores lograran la remontada ante los Jazz de Utah y Los Angeles Clippers, respectivamente.

El equipo de Denver se enfrentará a la eliminación por séptima vez en la burbuja de Orlando.

Si Davis se mantuvo al frente del ataque de los Lakers, el alero estrella LeBron James también hizo su trabajo al quedarse a las puertas de un triple-doble al anotar 26 puntos, capturar nueve rebotes y repartir ocho asistencias.

Otros cuatro jugadores de los Lakers tuvieron números de dos dígitos, incluido el veterano pívot Dwight Howard, quien salió de titular, y acabó como el líder en las acciones dentro de la pintura al aportar 12 puntos y 11 rebotes.

Además su presencia de titular le generó problemas al pívot serbio Nikola Jokic, que cometió varias personales que le condicionaron su juego en el campo.

El dominio de los Lakers con los rebotes ofensivos, tuvieron 12, les permitió disfrutar de la ventaja de las segundas oportunidades de tiros a canasta y lograron 25 puntos por apenas 6 de los Nuggets.

El escolta titular Kentavious Caldwell-Pope anotó 13 puntos y base Rajon Rondo volvió a ser el mejor reserva de los Lakers tras aportar 11 tantos.

Davis hizo que los Lakers comenzaran rápido con su anotación y James los ayudó a terminar con su defensa, lo que obligó al base canadiense Jamal Murray a cometer algunos fallos después de que el guardia mantuvo a los Nuggets dentro del partido con una serie de canastas de difícil ejecución.

Pero esta vez, los Nuggets no pudieron remontar y aunque estuvieron un punto por debajo en el marcador al iniciar el cuarto periodo, siempre se encontraron la reacción de los Lakers.

Los Lakers tienen 16 campeonatos, uno menos que los Celtics de Boston en la historia de la NBA, pero no han jugado para uno desde que ganaron su título más reciente en el 2010.

Murray anotó 32 puntos y ocho asistencias como líder de los Nuggets, pero Jokic terminó con apenas 16 tantos, siete rebotes, cuatro asistencias y dos recuperaciones de balón, sin que pudiese ser factor ganador.

Como tampoco lo pudieron ser los alas-pivots Jerami Grant, a pesar de llegar a los 17 puntos, pero sólo capturó dos rebotes, mientras que Michael Porter Jr., que salió de reserva, llegó a los 13 tantos.

Davis anotó 27 puntos en el tercer partido, pero dijo que necesitaba jugar más agresivo bajo los aros y aportó cinco rebotes, dio tres asistencias y recuperó tres balones.

El partido se jugó con total normalidad, a pesar de todas las declaraciones que han hecho los jugadores sobre el veredicto del caso "Breonna Taylor", y en ningún momento nadie habló de un posible boicot al mismo o al resto de la competición de la NBA.

James tenía las palabras "Queremos justicia" escritas junto al nombre de Breonna Taylor en su zapatilla.

Mientras que el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, dijo que la noticia un día antes de que un gran jurado no presentó cargos contra la policía de Louisville (Kentucky) por la muerte a tiros de Taylor, la mujer negra que se encontraba en su apartamento, afectó duramente a los jugadores.