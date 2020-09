Venezuela.- La coalición opositora Alianza Democrática solicita al CNE adelantar el inicio de la campaña electoral

22/08/2010 Imagen de archivo de un simulacro de votación en Venezuela por parte del CNE. POLITICA VENEZUELA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL SUDAMÉRICA EUROPA PRESS/CNE



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Los partidos políticos Avanzada Progresista, Cambiemos, El Cambio, Acción Democrática y COPEI, que conforman la coalición opositora Alianza Democrática, han pedido este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ampliar el periodo de campaña electoral de cara a los comicios del 6 de diciembre.



En un comunicado, la alianza ha solicitado que las actividades de promoción de candidaturas comience el próximo 1 de noviembre y no el 21 de ese mismo mes, como está previsto en el cronograma.



Por su parte, el dirigente de El Cambio, Javier Bertucci, ha expresado ante los rectores del CNE la necesidad de tener salvoconductos para que los candidatos puedan movilizarse y hacer lo que exige la campaña.



Berrtucci, además, ha señalado que el CNE ha enviado 150 cartas a organismos multilaterales con respuestas positivas y negativas. "No sabemos quienes respondieron, pero nosotros como oposición estamos haciendo diligencias con otros organismos que puedan acompañarnos", ha afirmado.



Así, ha manifestado que el apoyo internacional es importante, "pero no se debe otorgar más relevancia de la que merece". A su juicio, la oposición ha construido un sistema de defensa del voto eficiente, garantizado con testigos de mesa en todo el país, según informaciones del diario 'El Universal'.



En este sentido, ha adelantado que se encuentran coordinando una reunión con el Plan República para afinar los detalles del proceso electoral.