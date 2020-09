United hace prueba covid por US$250 y luego a disfrutar en Hawái

(Bloomberg) -- United Airlines Holdings Inc. ofrecerá pruebas de coronavirus in situ a los clientes que viajen a Hawái y que estén dispuestos a pagar US$250 para evitar una cuarentena de dos semanas a su llegada.La aerolínea espera que el régimen de pruebas se pueda ampliar para ayudar a allanar el camino hacia la reactivación de los viajes internacionales, que colapsaron durante la pandemia debido a temores de los clientes de contraer el virus y las restricciones exigidas por muchos países para los visitantes que llegan.

United está aprovechando la decisión de Hawái de permitir que los viajeros al estado eludan un período de 14 días de cuarentena si pueden mostrar un resultado de prueba negativo dentro de las 72 horas. Coincidiendo con el inicio de la norma estatal revisada el 15 de octubre, United se ha asociado con una clínica para ofrecer pruebas in situ a clientes de Hawái en su centro de conexión en San Francisco. La aerolínea espera expandir la práctica a otros destinos.“Aprenderemos de esto”, dijo Janet Lamkin, presidenta de United para California. “El objetivo es expandir esta idea hacia más lugares”. Dijo que United evidencia señales de “demanda reprimida” de viajes a Hawái, particularmente entre los californianos.

Funcionarios de United ven el servicio de detección de virus para Hawái como una plantilla potencial para crear nuevos “corredores de transporte aéreo” que brindarán suficiente seguridad a los Gobiernos y a los viajeros para reiniciar los viajes internacionales.

Siguiendo el ejemplo

Otras aerolíneas con negocios de turismo en Hawái, como American Airlines Group Inc., Alaska Air Group Inc. y Hawaiian Holdings Inc., probablemente necesitarán realizar pruebas en el aeropuerto para mantenerse competitivas mientras Hawái reconstruye su maltratada industria turística, dijo Lamkin.

United dirigirá a los clientes que vuelen a Hawái desde San Francisco a GoHealth Urgent Care para una prueba rápida en el aeropuerto, un servicio que costará US$250 o más y brindará un resultado en aproximadamente 15 minutos.

Para aquellos que prefieren pagar menos, United también recomendará Color, en Burlingame, California, para una prueba de US$80 que recolecta el propio viajero. Color recomienda que los viajeros soliciten su prueba, que debe ser prescrita por un médico, al menos 10 días antes del viaje. Los clientes devuelven las muestras tomadas en casa 72 horas antes de su vuelo por correo de 24 horas o en un buzón en el aeropuerto de San Francisco. Los resultados se entregan entre 24 y 48 horas después.

Los viajeros también pueden encontrar su propio proveedor para la detección del virus, siempre que sea una de las pruebas autorizadas por el gobierno de Hawái.Sin una prueba negativa, los visitantes de Hawái deben entonces entrar en cuarentena al llegar. Violar la orden puede resultar en una multa de hasta US$5.000 y un año de cárcel. Hawái también ha desplegado 133 cámaras en los aeropuertos para detectar a personas con una temperatura superior a 38 °C.

Entre las aerolíneas estadounidenses, United es la que tradicionalmente más vuela a Hawái. Está apostando a que la nueva opción de prueba brindará a las personas cansadas de las restricciones pandémicas la oportunidad de unas vacaciones a los trópicos. El año que viene, United, con sede en Chicago, agregará nuevos vuelos sin escalas desde Chicago a Kona y desde Newark a Maui. La aerolínea planea reanudar los vuelos el 15 de octubre a Lihue desde San Francisco y brindar más servicios a Maui y Kona.

