Un banco australiano pagará una multa histórica por vulnerar la ey de lavado de dinero

EFE/EPA/KELLY BARNES

Sídney (Australia), 24 sep (EFE).- El banco australiano Westpac, el segundo más importante del país, ha llegado a un acuerdo para pagar una multa histórica por vulnerar la ley contra el lavado de dinero, incluidas transacciones que podrían estar relacionadas con la explotación infantil.

La multa, que debe recibir el visto bueno del Tribunal Federal, asciende a 1.300 millones de dólares australianos (unos 916 millones de dólares o 785 millones de euros), anunciaron este jueves el propio banco y el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) en sendos comunicados.

"Me gustaría pedir perdón sinceramente por los fallos del banco. Estamos comprometidos a resolver los asuntos para no cometer otra vez estos errores. Esta ha sido mi prioridad número uno", dijo el director ejecutivo del banco, Peter King.

El jefe ejecutivo indicó que ha realizado "inversiones importantes" para fortalecer los sistemas de control y reclutado a 200 expertos en crímenes financieros para detectar y prevenir "transacciones sospechosas" a partir de ahora.

Austrac, la agencia gubernamental de vigilancia financiera, recordó que se trata de la mayor multa pagada en Australia y que Westbank vulneró en más de 23 millones de ocasiones la ley contra el lavado de dinero, incluidas "transacciones sospechosas relacionadas posiblemente con la explotación infantil".

El banco ha reconocido que no informó a los reguladores australianos de más de 19,5 millones de transacciones internacionales valoradas en 11.000 millones de dólares australianos (7.700 millones de dólares o 6.600 millones de euros) entre 2013 y 2018.

Además, la entidad no fue transparente sobre el origen de algunas de las transferencias internacionales ni llevó a cabo controles para evaluar los riesgos, según la agencia.

La jefa ejecutiva de Austrac, Nicole Rose, dijo que "esta multa refleja la seria y sistemática falta de diligencia de Westpac" y que la negligencia del banco dificultó las investigaciones policiales de las fuerzas de seguridad al carecer de información.

Rose precisó que el alto número de violaciones a lo largo de los años fue inaceptable y que podría haberse prevenido con los controles adecuados.

En noviembre del año pasado, Austrac denunció al banco ante el Tribunal Federal por numerosas irregularidades, incluidas transacciones realizadas a Filipinas y otros países del Sudeste Asiático "potencialmente vinculadas a la explotación infantil".

El 2 de diciembre el entonces director ejecutivo de Westpac, Brian Hartzer, dimitió de su cargo después de que la junta directiva aceptara la "gravedad" de los asuntos denunciados.