Tras 25 años al sol, los paneles solares son basura: Gráfico

(Bloomberg) -- La mayoría de los paneles solares que se fabrican en el mundo todavía generan electricidad, pero la primera ola está llegando al final de su vida útil de 25 años y comenzará a producir millones de toneladas de residuos. BloombergNEF calcula residuos de equipos en 23.000 toneladas este año y pronostica que la cantidad comenzará a aumentar en la década de 2030, llegando a 10 millones de toneladas en 2050. Es posible, pero no rentable, reciclar paneles solares, por lo que la mayoría terminan en vertederos.

Nota Original:After 25 Years in the Sun, Solar Panels to Go to Waste: Chart

©2020 Bloomberg L.P.