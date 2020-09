Tenis.-AMP.- Tenis/Roland Garros.- Rafa Nadal debutará en Roland Garros ante Gerasimov e irá por el lado de Thiem

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal iniciará la búsqueda de su decimotercera corona en Roland Garros, tercer y último 'Grand Slam' de la temporada, ante el bielorruso Egor Gerasimov, 83 del mundo, según deparó el sorteo celebrado este jueves.



Además, el balear, segundo cabeza de serie en París, irá por la parte teóricamente más complicada del cuadro, unas posibles semifinales ante Dominic Thiem, tercer favorito y con el que ha jugado las dos últimas finales en París, y unos hipotéticos cuartos con Alexander Zverev. El campeón del US Open empezará con un duelo de ganadores de 'grandes' ante el croata Marin Cilic.



Antes de eso, el manacorí, que intentará alcanzar al suizo Roger Federer en número de 'grandes' (20), comenzará ante un Gerasimov, de 27 años, que hará su debut en el cuadro final de Roland Garros y al que nunca se ha enfrentado hasta ahora.



A partir de ahí, en su camino hacia la segunda semana podría tener varios escollos complicados como el japonés Kei Nishikori, en tercera ronda, y el italiano Fabio Fognini, un rival que ya sabe lo que es ganarle en tierra y en varias ocasiones, en octavos.



Por su cuadrante también va su verdugo en Roma, el argentino Diego Schwartzman, al que sólo vería en 'semis', y dos ilustres como el suizo Stanislas Wawrinka y el escocés Andy Murray, que protagonizarán un atractivo duelo de primera ronda.



Por su parte, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, debutará en la tierra batida parisina ante el sueco Mikael Ymer, 80 del mundo y de 22 años. El de Belgrado, que sólo ha perdido esta campaña un partido y que viene de conquistar Roma, tiene un cuadro aparentemente sencillo hasta los octavos donde podría enfrentarse al ruso Karen Kachanov.



Por ranking, el ruso Daniil Medvedev o el griego Stefanos Tsitsipas serían los mejores colocados para unas posibles semifinales ante el primer cabeza de serie en una parte del cuadro en la que también están Roberto Bautista, que empieza con el veterano local Richard Gasquet, y Pablo Carreño, que comienza con el australiano John Millman.



Del resto de representantes de la 'Armada', Feliciano López se enfrentará a un jugador de la previa, Albert Ramos al francés Adrian Mannarino, Alejandro Davidovic al también francés Harold Mayot, Jaume Munar a Stefanos Tsitsipas, Roberto Carballés al estadounidense Steve Johnson y Pablo Andújar al italiano Stefano Travaglia. A ellos hay que unir a Pedro Martínez, que se clasificó desde la previa y aún no conoce su rival.



MUGURUZA EVITA LOS MAYORES PELIGROS



En cuanto al cuadro femenino, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, campeona en la arcilla roja parisina en 2016, comenzará su andadura ante la tenista eslovena Tamara Zidansek, de 22 años y número 82 del ranking de la WTA a la que nunca se ha enfrentado.



La de Caracas, que parte como décima cabeza de serie en el 'Grand Slam' y que viene de mostrar buen nivel en Roma, no tiene una camino excesivamente duro hacia las rondas finales, con la estadounidense Jennifer Brady, semifinalista en el pasado US Open, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, como teóricas oponentes en tercera y cuarta ronda, respectivamente.



La estadounidense Sofia Kenin, su verdugo en la final de Australia y que no está en su mejor forma, es la cabeza de serie principal en su lado para los cuartos, y las checas Petra Kvitova y Karolina Pliskova para unas teóricas semifinales.



Muguruza evitó peligros importantes como la rumana Simona Halep, primera favorita ante la ausencia de la australiana Ashleigh Barty y que debutará ante la castellonense Sara Sorribes, la bielorrusa Victoria Azarenka o la estadounidense Serena Williams, que busca una nueva oportunidad de igualar los 24 'grandes' de Margaret Court.



Las otras dos representantes españolas del cuadro femenino, Paula Badosa y Aliona Bolsova, empezarán su andadura ante la ucraniana Kateryna Kozlova y la italiana Jasmine Paolini, respectivamente.