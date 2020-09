Telemundo ve en los programas multigeneracionales el futuro de la televisión

Fotografía sin fecha cedida por Telemundo que muestra a Ronald Day, vicepresidente ejecutivo de Entretenimiento de Telemundo. EFE/Telemundo

Miami, 24 sep (EFE).- El futuro de la televisión abierta está en los programas multigeneracionales, "que permiten a las familias compartir una experiencia en común en un mundo de entretenimiento tan fragmentado", consideró en una entrevista con Efe Ronald Day, vicepresidente ejecutivo de Entretenimiento de Telemundo.

"Es una tendencia que ya se venía registrando desde hace algún tiempo, pero que se ha reforzado durante el confinamiento de la pandemia", indicó el ejecutivo puertorriqueño, quien forma parte de la industria de la televisión desde hace tres décadas.

Day, quien comenzó en la pantalla chica de la mano de la icónica productora y periodista cubana Cristina Saralegui, tiene bajo su responsabilidad las estrategias de entretenimiento, que incluyen las áreas de planificación, programación, adquisiciones y producción de los shows diarios de la cadena estadounidense.

"El público latino de Estados Unidos tiene más necesidad que el resto del país de encontrar formas de conectarse como familia, no solo porque somos muy apegados, sino porque las diferentes generaciones están teniendo experiencias diferentes. También tienen diferentes niveles de inglés y hasta hay una evolución de los valores", indicó el ejecutivo.

Según Day, esa es la razón detrás de la popularidad de los programas de "reality", musicales y deportivos, en las cadenas de televisión en español. De hecho, ese contenido es el de mayor audiencia, con casi el doble de los ratings que los de ficción.

Como respuesta, Telemundo ha apostado a su primer programa de telerrealidad original, al que ha dado el nombre de "El Domo del Dinero" y que se trata de una competencia multidisciplinaria, que ofrece un premio de medio millón de dólares.

"Hemos construido todo en Telemundo Studios y la producción queda toda en casa", explicó el ejecutivo.

Es algo que ha sido "providencial", pues les facilita la puesta en marcha todas las medidas sanitarias indispensables para poder seguir trabajando durante la pandemia, completó.

LOS PLANES SIGUEN ADELANTE

Ante la dramática caída de los ingresos a consecuencia de la pandemia de NBCUniversal, la empresa dueña de Telemundo, la cadena se vio en la obligación de despedir a unos 10.000 de sus empleados.

Aun así, el ejecutivo afirmó que los planes de programación para lo que queda de 2020 y 2021 siguen adelante, con las modificaciones necesarias para evitar los contagios.

Estos planes incluyen la producción en vivo de los premios Latin Billboards, que se trasmitirán desde Miami el 21 de octubre.

También el estreno en las próximas semanas de "El Domo del Dinero" y las grabaciones de "La suerte de Loli", una telenovela con un toque de comedia protagonizada por la mexicana Silvia Navarro.

Asimismo, Telemundo desarrolla productos para la plataforma de streaming "Peacock", como una serie producida y protagonizada por Kate del Castillo, y de noticias, deportes y ficción para la aplicación Quibi.

EL RETO COVID-19

"Para todas las industrias la pandemia ha sido muy complicada y nosotros no somos la excepción", admitió Day, quien ha debido sortear numerosas crisis dentro de la empresa, incluyendo una reestructuración del programa matutino que implicó la salida de tres personalidades al aire y un escándalo laboral en uno de producción independiente.

El ejecutivo reconoció que las horas de resolver problemas le ha robado muchas de sueño, pero sigue "enamorado de esta industria, que ya estaba en un intenso proceso de reinvención".

Con la creación de más de 15.000 horas de programación de todos los géneros (ficción, no ficción y en vivo sin guion) en su currículum, Day considera que la industria de la televisión tiene "mucho futuro" y un espacio importante como opción de entretenimiento.

Según el ejecutivo, "la televisión es la única que puede ofrecer justamente esa posibilidad de que un niño, un joven, un adulto de cualquier edad y un anciano se diviertan y disfruten juntos con un programa que los haga emocionar y que entiendan, más allá de la edad y el idioma".

Alicia Civita