Supremacistas blancos serían importante amenaza dentro de EE.UU.

(Bloomberg) -- El nominado del presidente de EE.UU., Donald Trump, para dirigir la agencia a cargo de frenar el terrorismo interno dijo a senadores que los supremacistas blancos se han convertido en la “amenaza más persistente y letal” para Estados Unidos desde dentro del país.

“Los extremistas supremacistas blancos, desde el punto de vista de la letalidad durante los últimos dos años, particularmente cuando se mira a 2018 y 2019, son sin duda la amenaza más persistente y letal cuando hablamos de extremistas violentos domésticos”, dijo Chad Wolf, quien ha estado al frente del Departamento de Seguridad Nacional en calidad de interino desde fines del año pasado.

La respuesta es notable considerando que Trump y el Fiscal General, William Barr, han tratado de retratar a la nación como asediada por agitadores de “izquierda” que fomentan la violencia en las protestas por la injusticia racial. Después de una serie de ataques atribuidos al racismo y la intolerancia en 2019, Trump dijo a periodistas que no considera que el “nacionalismo blanco” sea un problema creciente.

Wolf también dijo a los senadores que Estados Unidos enfrenta amenazas de interferencia electoral de Rusia, China e Irán, y que “Rusia busca denigrar al exvicepresidente Biden”. Wolf dijo que no hay inteligencia actual que demuestre que Irán o China ya hayan llevado a cabo ataques.

Eso también refleja su independencia de Trump, quien respondió a una evaluación similar del director del FBI, Christopher Wray, la semana pasada burlándose en un tuit de que China “es una amenaza MUCHO mayor que Rusia, Rusia, Rusia”.

Wolf volvió a negar las acusaciones del exjefe de inteligencia del Departamento, quien presentó una denuncia alegando que se le ordenó suprimir la inteligencia sobre los mismos temas de interferencia rusa y supremacistas blancos.

Defiende historial

Wolf defendió su historial como secretario interino del DHS en su testimonio de apertura y dijo a los senadores que “no podría estar más orgulloso de los logros que hemos alcanzado”.

Dijo que el departamento ha tomado medidas contra la interferencia electoral de “actores extranjeros y estados nacionales”, se mantuvo firme contra los disturbios civiles y la violencia y ayudó a los estados a lidiar con desastres naturales recientes.

Los demócratas en el Congreso han criticado a Wolf por su papel en la implementación de algunas políticas de la Administración Trump, incluido su trato de línea dura a los inmigrantes y el papel agresivo que ha desempeñado el departamento al lidiar con las protestas contra la brutalidad policial en las principales ciudades.

Wolf se ha desempeñado en su papel como interino desde noviembre. El DHS ha estado sin un líder oficial durante más de un año, un tiempo inusualmente largo para una agencia. Su última secretaria aprobada por el Senado, Kirstjen Nielsen, dimitió en abril de 2019.

Trump nombró a Wolf como su nominado este mes, luego de que un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno considerara a Wolf y su adjunto, Kenneth Cuccinelli, inelegibles para su rol como funcionarios interinos. El informe calificó esos nombramientos como inválidos porque Kevin McAleenan, quien se desempeñó como secretario interino del DHS en 2019, no fue designado bajo el orden de sucesión, lo que a su vez invalida otros cambios, según la agencia de vigilancia.

