Septiembre se perfila entre los peores meses para Cuba en casos de COVID-19

Dos mujeres con tapabocas caminan el 21 de septiembre de 2020 junto a un mural en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 24 sep (EFE).- Septiembre se perfila como uno de los peores meses para Cuba en número de contagios por COVID-19, con 1.245 casos hasta la fecha y 22 muertes, la segunda mayor cifra mensual de fallecimientos, según datos actualizados del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla.

A una semana de finalizar, "parece que (septiembre) va a quedar por encima de agosto, que había sido el de mayor número con 1.432 casos. Parece ser que este mes va a ser superior", señaló el director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Francisco Durán, en su comparecencia diaria televisada.

Septiembre también tiene los dos récords diarios de contagios locales (91 y 88) hasta el momento, en coincidencia con un incremento en el número de pruebas PCR realizadas en el país, que superó por primera vez los 8.000 test diarios de este tipo y suma un total de 569.371.

Cuba acumula 5.310 positivos -40 nuevos este jueves- desde el inicio de la epidemia a mediados de marzo pasado, de los que se han recuperado 4.613 (86,8 % del total), mientras que las muertes suman 118.

Hasta ahora agosto mantiene el récord en nuevos contagios de coronavirus al superar el pico de abril, cuando se detectaron 1.324 casos y murieron 57 personas, esta última estadística seguida por la cifra de fallecidos reportados en lo que va de septiembre.

La actual segunda ola del virus se inició a fines de julio pasado, apenas una semana después de que el país celebrara dos días sin contagios locales, tras superar una primera crisis en abril.

Un mes antes, en junio, la isla había declarado controlada la epidemia y puesto en marcha un plan nacional de reapertura que luego tuvo que ralentizar en varias provincias y cancelar en La Habana, la región más poblada y que se mantiene a la cabeza en el número de casos.

AUMENTO A PESAR DE LAS MEDIDAS

Los 40 positivos de hoy jueves -todos cubanos y uno importado-, significan un ligero decrecimiento comparados con los 48 y los 81 de los dos días anteriores, pero mantienen la tendencia oscilante al alza de las últimas semanas.

De los 39 contagios locales, la mayoría (24) residen en la central Ciego de Ávila, la provincia con mayor incidencia del virus por número de habitante (57,66 por cada 100.000 personas) y que junto a La Habana se ha convertido en epicentro de la epidemia en la isla.

El territorio central acumula 252 nuevos pacientes en los últimos quince días, solo por detrás de la capital, la región más poblada del país, que hoy reporta 14 nuevos casos, para un total de 420 en estas dos semanas y una tasa de incidencia de 19,67.

La Habana y la ciudad cabecera de la provincia de Ciego de Ávila son los únicos territorios cubanos en fase 0 o "etapa de trasmisión autóctona limitada" de COVID-19, que en el caso de la capital incluyen fuertes restricciones como un toque de queda nocturno y la prohibición de entrada y salida de la urbe.

El resto de los nuevos enfermos de hoy viven en la cercana Artemisa (1) y en la central Camagüey (1), indica el parte del Minsap.

Entre ellos, 37 son contactos de otros pacientes confirmados, en dos no se precisa aún la fuente de infección y la mitad no presentaba síntomas en el momento de la prueba.

En hospitales y centros estatales cubanos se encuentran ingresadas 8.547 personas, incluyendo los 577 casos activos de COVID-19. Hay dos enfermos en estado crítico, cinco graves y el resto evoluciona sin complicaciones.

BÉISBOL Y ESCUELAS

Cuba actualmente reporta casos en nueve de sus quince provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. A pesar de la tendencia al alza en los contagios y de que varias regiones y comunidades están bajo cuarentena, el país caribeño no renuncia a la "nueva normalidad".

La mayoría de los territorios cubanos se mantienen en la tercera y última etapa de desescalada y las aulas siguen abiertas en esas áreas.

El reinicio del curso escolar 2019-2020, detenido en marzo por la pandemia, se encuentra pospuesto en La Habana y solo pocos días después de su comienzo, tuvo que ser cancelado en varias localidades.

El reciente comienzo de la Serie Nacional de Béisbol también ilustra el esfuerzo del Gobierno cubano por impulsar la reapertura en la isla, aunque las fronteras se mantienen cerradas desde abril y aún no hay fecha probable de apertura.