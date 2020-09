Sanciones de EEUU afectan "estabilidad" de Venezuela, dice Maduro en la ONU

Amplía con mensaje del líder opositor, Juan Guaidó ///Caracas, 24 Set 2020 (AFP) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que las sanciones de Estados Unidos "ponen en peligro la estabilidad" del país petrolero y la región, exigiendo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) el "cese" de las medidas contra su gobierno y sus aliados internacionales.En Washington "se ha impuesto la desmesura, que es el más terrible de los pecados que parece haberse apoderado por completo de las élites estadounidenses", expresó el mandatario venezolano en un discurso transmitido de manera virtual ante la ONU en el marco de la 75ª Asamblea General."En medio de una pandemia mundial nadie entiende, ni se explica, que haya un recrudecimiento de la persecución criminal, del bloqueo, contra países nobles como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Siria y otros países hermanos", dijo Maduro, que no asiste físicamente a las reuniones de la ONU desde 2018.Con la "violación ilegal" a la Carta de Naciones Unidas se "está poniendo en peligro la estabilidad de nuestro país y de la región latinocaribeña", continuó el gobernante, exigiendo el "cese" de "todas las pretendidas sanciones". Maduro fue blanco el lunes de nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos por sus transacciones de armas con Irán, uno de los apoyos internacionales a su gobierno junto a Rusia, China, Turquía y Cuba.La administración Trump lidera una campaña internacional para propiciar la salida del poder de Maduro, cuya reelección en 2018 no reconoce por considerarla fraudulenta, además de acusarlo de corrupción y graves abusos de los derechos humanos, así como de la debacle económica de la otrora potencia petrolera.En cambio, Washington reconoce al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, desde que se proclamó en enero de 2019 como presidente encargado de Venezuela, respaldado por medio centenar de países. La Casa Blanca ha impuesto una batería de sanciones que incluyen un embargo petrolero vigente desde abril de 2019.Más tarde, Guaidó pidió a la comunidad internacional "considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada todas las vías"."Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas", dijo, sin mayores precisiones, el líder opositor en una teleconferencia transmitida por sus redes sociales, a la que asistieron unos cuarenta representantes de países aliados, según su equipo de comunicaciones."Venezuela agradece a quienes no se han mantenido indiferentes ante esta tragedia (...), ahora, debemos pedirles que sigan insistiendo en el camino de la presión internacional" contra Maduro, apuntó.A principios de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de tráfico de drogas a Maduro y su círculo íntimo, y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura."Aún están a tiempo de volver a la legalidad internacional (...), de revertir el desprestigio", dijo Maduro.Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia reciente, con hiperinflación y una recesión encaminada a su séptimo año, lo que ha llevado a emigrar a unos 5 millones de personas desde finales de 2015, según la ONU. atm/dg/atm/rsr