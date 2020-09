Rey Felipe.- Iceta sugiere que la presencia del Rey en Barcelona en vísperas de la sentencia de Torra "no era la mejor opción"

07/08/2020 El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, momentos antes del inicio de un pleno extraordinario en el Parlament de Cataluña para debatir sobre "la situación política creada por la crisis de la monarquía española" tras la marcha del Rey emérito de España, como solicitó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en Barcelona, Catalunya (España) a 7 de agosto de 2020. La Cámara catalana ya ha aprobado en varias ocasiones propuestas de resolución contra la monarquía y pidiendo la abdicación del Rey Felipe VI. En el último pleno del periodo de sesiones el 21 de julio, el Parlament ya reclamó la abdicación del Rey Felipe por su papel en la aplicación del 155 en 2017. . POLITICA Marc Brugat - Europa Press



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado este jueves que el Rey Felipe VI "puede ir a Cataluña", pero que debe decidir "a qué va y cuándo", y en este sentido ha sugerido que "quizá no era la mejor opción" su presencia en un acto de jueces en Barcelona en los días de la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra.



Así lo ha expresado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre la decisión de que el Rey no acuda al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará este viernes en la Escuela Judicial de Barcelona.



Sobre los motivos que justifican la falta de asistencia, ha señalado que "solo los puede decir el Gobierno", pero que se le ocurre que "quizás alguien pensó que ir a un acto de un componente judicial muy importante la semana que quizás se hacía pública la sentencia que puede afectar al presidente de la Generalitat no era la mejor opción", ha explicado.



ECHAR SAL A LAS HERIDAS



No obstante, Iceta ha insistido en que el jefe de Estado "ha de venir, el Rey ha de estar". "Lo que es antipatriótico es tirar sal a las heridas en vez de intentar sanarlas", ha apostillado.



Desde ese punto de vista, el dirigente del PSC ha remarcado que el Rey "tiene motivos para visitar Cataluña aún sabiendo que hay una parte de la opinión pública catalana que ha roto amarras con el Rey y con el Estado". Así, ha incidido en que "hay que recuperar afectos" y que esto pasa por una "presencia inteligente" del jefe del Estado en Cataluña.



"El Rey es un símbolo, la pieza, la cúspide, el jefe del Estado y, por lo tanto, tenemos que trabajar para que sea cada vez más respetado, más querido y que su figura sea integradora", ha añadido Iceta. Por ello, ha explicado que esto a veces "puede aconsejar unas determinadas presencias o desaconsejarlas".