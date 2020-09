Rey Felipe.- Cs exige al Gobierno que aclare si ha impedido la presencia del Rey en Barcelona el viernes y con qué legitimidad

23/09/2020 El Rey Felipe VI durante su intervención en la inauguración del curso universitario 2020/2021 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica, en Madrid (España) a 23 de septiembre de 2020. POLITICA Casa de S.M. el Rey



Rechaza las explicaciones "vagas e inconcretas" del ministro de Justicia y cuestiona que sea por motivos de seguridad



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Ciudadanos ha exigido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que aclare si la ausencia del Rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, que se celebra este viernes en Barcelona, se debe a que el Gobierno le ha prohibido asistir y, en ese caso, por qué se considera "legitimado" para tomar esta decisión.



Cs ha pedido estas explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de una batería de preguntas registrada este jueves en el Congreso y de un mensaje y un vídeo difundidos por su portavoz adjunto en la Cámara Baja, Edmundo Bal.



En el vídeo, publicado en Twitter, Bal señala que los independentistas "atacan sin parar" a la Corona por ser "símbolo de la unidad y permanencia del Estado" y porque Felipe VI representa "la más alta magistratura del Estado".



Además, ha recordado el mensaje televisado del Rey del 3 de octubre de 2017, cuando salió en defensa de la ley y de la unidad de España justo después del referéndum ilegal en Cataluña y la declaración unilateral de independencia.



El diputado de Cs ha indicado que el Felipe VI acude cada año al acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces de la Escuela Judicial, de gran relevancia para la Jefatura del Estado y para el poder judicial, según ha destacado.



FELIPE VI ACUDIÓ EN 2017 Y 2018



Pero en esta ocasión "parece que el Ejecutivo ha prohibido al Rey acudir", ha añadido, lamentando que las explicaciones de Campo respecto a quién ha tomado la decisión y las razones que la sustentan sean "vagas e inconcretas".



En una entrevista en la cadena SER, el ministro de Justicia simplemente ha dicho que el Gobierno tiene la obligación de "proteger" la monarquía y que "hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro".



Respondiendo a estas declaraciones, Bal ha señalado que en 2017 y 2018 "en Cataluña se vivía una atmósfera muy violenta y de mucha inseguridad" y, a pesar de ello, Felipe VI asistió al acto de la entrega de despachos judiciales "porque era importante que estuviera allí".



"Por lo tanto, que no nos digan que son motivos de seguridad los que justifican que el Rey no acuda al acto este año", ha concluido, subrayando que la responsabilidad del Gobierno es "garantizar que el Rey pueda ir a Cataluña cuando quiera a cumplir sus obligaciones de rango institucional".



QUIÉN HA TOMADO LA DECISIÓN



En la batería de preguntas registradas en el Congreso, Ciudadanos pide saber si es cierto que el Ejecutivo ha decidido no autorizar la presencia del Felipe VI y, en caso afirmativo, si le parece apropiado" prohibir que el Rey asista a "un acto de naturaleza solemne e institucional".



A continuación, pregunta a Campo cuál es la razón que motiva la ausencia del jefe del Estado, "con base en qué potestad y fundamentos se considera el Gobierno legitimado para llevar a efecto dicha decisión" y quién exactamente la ha adoptado.