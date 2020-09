Retiran cargo contra el dueño de los Patriots por, presuntamente, pagar a cambio de sexo

En la imagen, el dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft. EFE/Tannen Maury/Archivo

Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.), 24 sep (EFE).- Los fiscales de Florida retiraron este jueves un cargo de delito menor contra el dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, al no poder seguir adelante con la acusación después de que los tribunales bloquearon el uso como prueba de vídeos en los que, supuestamente, aparece pagando a cambio de sexo en un salón de masajes.

Los registros de la corte de Palm Beach muestran que el cargo fue retirado el jueves y que el fiscal estatal de ese condado, Dave Aronberg, tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa telemática en la que explicará la decisión tomada por su departamento.

El pasados mes, el Tribunal de Apelaciones del 4º Distrito de Florida determinó que la policía violó los derechos de Kraft y otras personas cuando instalaron en secreto cámaras de vídeo dentro de las salas de masajes del 'Orchids of Asia Day Spa' a principios de 2019.

Luego, el tribunal bloqueó el uso en el juicio de las imágenes de vídeo, que no se han hecho públicas.

Los abogados de Kraft ya han presentado una moción pidiendo que se destruyan las grabaciones para que nunca puedan ser divulgadas.

Kraft, de 79 años, aún podría enfrentarse a una suspensión u otro castigo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Los hechos, supuestamente, se produjeron en febrero de 2019 y la Policía dice que las grabaciones muestran a Kraft y otros hombres participando en actos sexuales con mujeres a cambio de dinero.

La policía señala que se grabó a Kraft pagando por actos sexuales en el 'Orchids of Asia' en días consecutivos en enero de 2019.

Kraft, viudo, se declaró inocente, pero emitió una disculpa pública por sus acciones.

Si el juicio hubiese seguido adelante y Kraft hubiese sido declarado culpable, probablemente habría recibido una multa y habría sido obligado a prestar servicios comunitarios, además de otras sanciones, pero no pena de cárcel.

Kraft, que contrató a varios de los abogados más prestigiosos del país, tiene un patrimonio de 7.000 millones de dólares, de acuerdo a la revista Forbes.