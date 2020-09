REENVÍO-Wall Street avanza pese a negativo dato de empleo EEUU; Nasdaq lidera tendencia

(Aclara primer párrafo)

Por Sagarika Jaisinghani y Devik Jain

24 sep (Reuters) - El índice Nasdaq lideraba el jueves las ganancias en la bolsa de Nueva York, ya que los inversores regresaron a la seguridad percibida de los papeles del sector de tecnología tras una sorpresiva alza de los pedidos de subsidios por desempleo que sugiere que la recuperación económica se está ralentizando.

* Siete de los 11 principales segmentos del índice S&P 500 operaban con avances, encabezados por los papeles de empresas de tecnología de la información.

* Las acciones de Apple, Amazon.com Inc, Netflix Inc, Nvidia Corp y Facebook Inc , que han tenido un excelente desempeño en momentos de incertidumbre económica y que ahora presentan fuertes valorizaciones, subían entre 0,3% y 2,3%.

* "El mercado está en esta dolorosa batalla entre quienes están sedientos de un mayor compromiso de estímulo de la Fed y quienes están ferozmente enfocados en los fundamentos de la economía y creen que el mercado está sobrevalorado", dijo Eric Schiffer, presidente ejecutivo de la firma de activos privados Patriarch Organization, con sede en California.

* En las primeras horas de la tarde, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 123,94 puntos, 0,48%, a 26.885,72 unidades; mientras que el S&P 500 ganaba 11,32 puntos, o 0,034%, a 3.248,24 unidades; y el índice Nasdaq Composite avanzaba 85,47 puntos, o un 0,80%, a 10.718,45 unidades.

* Un reporte del Gobierno indicó temprano el jueves que el número de estadounidenses que presentó solicitudes de beneficios por desempleo se incrementó inesperadamente la semana pasada, lo que apoya la opinión de que la recuperación económica de la crisis del COVID-19 se está quedando sin fuelle luego de que se agotaron los fondos federales de emergencia.

* El índice de volatilidad CBOE de Wall Street subía por tercera vez en cuatro días.

* En tanto, las acciones de empresas constructoras ganaban cerca de 0,7% por otro informe que mostró que las ventas de casas nuevas unifamiliares en Estados Unidos alcanzaron su mayor nivel en casi 14 años el mes pasado. (Editado en español por Janisse Huambachano/Marion Giraldo)