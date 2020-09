Récord histórico de nuevos casos diarios de covid en Reino Unido

(Bloomberg) -- El Reino Unido reportó el mayor número de nuevos casos de coronavirus en un solo día desde el inicio de la pandemia, rompiendo un récord alcanzado en el punto álgido de la primera ola.

Public Health England, la agencia que rastrea los datos, informó el jueves otros 6.634 casos nuevos de covid-19, según un correo electrónico enviado a Bloomberg News.

El hito es “una fuerte advertencia para todos nosotros”, dijo Yvonne Doyle, directora médica de Public Health England.

“Las señales son claras. Las tasas de positividad están aumentando en todos los grupos etarios y seguimos viendo alzas en las tasas de ingreso a cuidados intensivos y hospitalarios”.

La cifra se produce en medio de un resurgimiento del virus en Europa que ha obligado a implementar nuevamente medidas de emergencia para tratar de limitar su propagación. Pero comparar el recuento de casos actual con las cifras de seis meses antes puede ser engañoso, porque la capacidad de prueba del Reino Unido casi se ha duplicado, descubriendo muchas más infecciones.

Es por eso que los científicos también están atentos a las tasas de muertes y hospitalizaciones, entre otros indicadores, para monitorear la pandemia. Esos índices han permanecido más bajos: el jueves se reportaron 40 muertes, lo que se compara con las 698 informadas el 1 de mayo, el día del récord anterior de muertes.

El Reino Unido pareció haber controlado el nuevo virus hasta finales de agosto, cuando el número de nuevos casos comenzó a aumentar rápidamente. Las medidas locales que abordan los focos del virus no lograron controlar su propagación, lo que obligó al primer ministro Boris Johnson retractarse de su consejo de que las personas regresen a sus lugares de trabajo, e imponer medidas de cumplimiento más estrictas.

El lunes, los asesores científicos de Johnson advirtieron que el país se dirige a registrar 50.000 nuevos casos por día a mediados de octubre si no se toman medidas urgentes.

