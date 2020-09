15/09/2020 ¿Qué opina Laura Matamoros de que su padre se fuese de fiesta a una habitación en su boda con Makoke?. MADRID, 24 (CHANCE) Kiko Matamoros nos sorprende con sus confesiones día sí y día también. Ahora, el polémico colaborador no ha dudado en desvelar que se aburrió en su boda con Makoke, que no quería mirar a la cara a su mujer y que incluso se fue de fiesta durante el enlace a una habitación, insinuando que podría incluso haberle sido infiel en un día en teoría tan especial para cualquier pareja. Hemos podido preguntarle a Laura Matamoros qué le parecen las declaraciones de su padre, que en los últimos tiempos nos está dejando completamente alucinados con sus revelaciones sobre su relación con la madre de su hija Anita. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Laura, acompañada por Benji Aparicio y conteniendo la risa ante las ocurrencias de su famoso padre, prefiere mantener el silencio y no confesar qué piensa de guerra pública que mantienen Kiko y Makoke. Con un "lo siento", la influencer también evita comentar qué le parece la demanda que Javier Tudela va a poner a su progenitor. Muy discreta, la joven dejó la polémica hace una temporada y está centrada en sus redes sociales, donde cada vez tiene más seguidores gracias a sus estilosos looks y sus trucos de belleza.