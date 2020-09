Pekín pide a los corresponsales en Hong Kong "no inmiscuirse en asuntos internos"

China instó al Club de Corresponsales Extranjeros hongkonés (FCC) a que "deje de inmiscuirse en los asuntos de la ciudad bajo el pretexto de la libertad de prensa" tras oponerse el club a una medida que restringe el acceso a coberturas informativas a periodistas que no estén en un listado de medios reconocidos por el Ejecutivo local. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Hong Kong, 24 sep (EFE).- China instó al Club de Corresponsales Extranjeros hongkonés (FCC) a que "deje de inmiscuirse en los asuntos de la ciudad bajo el pretexto de la libertad de prensa" tras oponerse el club a una medida que restringe el acceso a coberturas informativas a periodistas que no estén en un listado de medios reconocidos por el Ejecutivo local.

"Instamos al FCC de Hong Kong a que respete las leyes nacionales y locales y a que deje de crear problemas. Tienen que abstenerse de interferir en los asuntos de la ciudad bajo cualquier pretexto", señaló la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en Hong Kong, en un comunicado que recoge hoy el club.

La oficina añade, en respuesta a las protestas del FCC, que la medida entra "dentro de los límites de la ley" y que "no existe una libertad de prensa absoluta en ningún lugar del mundo que esté por encima de la ley. Hong Kong pertenece a China, y los periodistas deben acatar la ley de ambas jurisdicciones y aceptar conscientemente la supervisión de la ley", señala la declaración.

"Ninguna organización o individuo puede poner en peligro la seguridad nacional de China y la prosperidad y estabilidad de Hong Kong con la excusa de la libertad de prensa", agrega.

La Policía hongkonesa publicó el pasado martes una nueva enmienda para restringir el acceso a coberturas a "periodistas no reconocidos por el Gobierno".

Según la enmienda, solo aquellos periodistas registrados en el Sistema de Información de Noticias y Medios del Gobierno (GNMIS) y "medios de comunicación extranjeros internacionalmente reconocidos y de buena reputación" serán considerados como "representantes de medios de comunicación".

Además, el Departamento de Servicios de Información se reservará el derecho de "revisar" las acreditaciones de los medios si sus representantes llevan a cabo actividades que no sean la de "informar rigurosamente sobre los hechos".

Por ejemplo, el uso de lenguaje soez o "interrumpir el orden público" tanto en eventos como en manifestaciones se considerarán "mala conducta". Las credenciales de prensa de quienes cometan estas ofensas podrían quedar sujetas a revisión.

El FCC mostró ayer su oposición a esta medida por considerarla "otro paso en la erosión de la apreciada libertad de prensa y un peligro por el impacto en las acreditaciones de los periodistas", y recordó que la ciudad "descendió a un ignominioso 80º puesto de 180 países en la clasificación anual de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras frente al puesto 48º de 2009".

Las asociaciones de prensa defienden que la medida podría limitar el trabajo de periodistas independientes o de estudiantes de periodismo que tomaron imágenes o informaron de las protestas prodemocráticas que azotaron la ciudad el año pasado.