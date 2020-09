Paz Padilla: "Estoy triste pero viviendo, luchando. Voy a ser feliz"

23/09/2020 Paz Padilla se está refugiando en su hija Anna, que se ha convertido en su gran apoyo tras el fallecimiento de su marido EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Paz Padilla está superando, poco a poco y con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos, el complicado momento personal que está viviendo tras la muerte, hace dos meses, de su marido Antonio Juan Vidal. Su hija, Anna Ferrer, se ha convertido en su mayor confidente en estos meses. Cómplices y demostrando la maravillosa relación que existe entre madre e hija, ambas disfrutaron de un agradable almuerzo en uno de los restaurantes de la capital madrileña junto a otra amiga.



Siempre muy discreta con su vida privada, pero también con la de sus amigos más cercanos, Paz no quiso dar detalles sobre la ruptura de David Valldeperas y Xoan Viqueira y es que mantiene una relación de amistad con ambos desde hace años. Con un look otoñal de lo más apropiado para la ocasión con pantalón vaqueros, botas marrones y blazer de cuadros, en sintonía con el de su hija Anna, la presentadora lució una mascarilla negra obra de su amigo, el diseñador Alejandro de Miguel.



- CHANCE: Mejor acompañada no puedes estar, con tu hija.



- PAZ: Di que sí.



- CH: Nos hemos enterado de la ruptura de Xoan con Valldeperas, creo que tú eres un apoyo muy grande para Xoan.



- PAZ: Yo que sé, son mis dos amigos del alma. Los quiero a los dos muchísimo.



- CH: Estas dividida ahora.



- PAZ: No, yo que me voy a dividir, yo tengo amor para todo el mundo.



- CH: ¿Es verdad que se está refugiando en tu casa?



- PAZ: No, pero vamos lo acojo en mi casa.



- CH: Después de tantos años.



- PAZ: Cariño las cosas son así, preguntárselo a ellos, yo no sé nada.



- CH: ¿Tú cómo te encuentras?



- PAZ: Bien, triste pero viviendo, luchando, voy a ser feliz.