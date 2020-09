Papa Francisco.- La CEA aborda en su Observatorio sobre la Agenda 2030 la 'Economía de Francisco', el encuentro del Papa con jóvenes

24/09/2020 Imagen del encuentro virtual del Observatorio de la CEA, que ha abordado el encuentro del Papa Francisco con jóvenes, titulado 'Economía de Francisco'. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA ECONOMIA CEA



SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)



El Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030 (OECA), promovido por la CEA con la colaboración de Unicaja Banco, ha analizado en un debate virtual, en el marco de los Diálogos OECA, 'Economía de Francisco', un encuentro impulsado por el Papa Francisco y dirigido a los jóvenes, que tendrá su sede en Asís, la ciudad de San Francisco.



Un encuentro que Javier González de Lara ha seguido con interés y considera que es importante su divulgación desde Diálogos OECA. "Estoy convencido de que no será solo un evento. Creo que es un proceso, la ocasión para que jóvenes emprendedores, actores del mercado y economistas de todo el mundo se conozcan, intercambien opiniones y se expresen sobre los principales temas de la economía global", ha indicado la Confederación de Empresarios de Andalucía por medio de una nota.



El nuevo Diálogo OECA ha contado con la participación del presidente de la CEA, Javier González de Lara; el presidente internacional de la Asociación por una Economía de Comunión, Isaías Hernando; el director de RSC de Unicaja Banco y miembro de OECA, José María López, y el director de OECA, Manuel Bellido, organizador y moderador del debate.



Manuel Bellido ha afirmado que "OECA siempre presta atención a todas aquellas iniciativas que puedan caminar en la línea y en los principios de la Agenda 2030, como este encuentro impulsado por el Papa Francisco, que tendrá lugar entre el 21 y 23 de noviembre".



González de Lara ha recalcado que en estos últimos meses "estamos asistiendo a numerosas intervenciones del Papa sobre la economía en general y que le llama la atención no sólo su manera de definir el actual estado de la economía global como una economía "enferma", sino también el desafío que lanza a académicos, emprendedores y políticos para trabajar con valentía y encontrar los caminos -que ciertamente existen- para transformar desde dentro, el modelo económico".



El presidente de la CEA ha señalado que el propósito del Papa es "pedir al mercado que no sólo sea capaz de producir riqueza, y que asegure un crecimiento sostenible, sino que también se ponga al servicio del desarrollo humano integral, es decir, un desarrollo que tienda a mantener las tres dimensiones del ser humano: la material, la socio-relacional y la espiritual".



El presidente de CEA ha subrayado que "al Papa le preocupan los costes sociales que conlleva el crecimiento", incidiendo en que "se han sacrificado, en algunos casos, valores que están contenidos en la vocación social de las empresas. Condiciones necesarias sin las cuales el mercado no podría sobrevivir de manera saludable. Sin confianza mutua, por ejemplo, entre agentes económicos, la eficiencia no se lograría".



González de Lara ha afirmado que "el Papa nos está pidiendo claridad en nuestra visión y en nuestra misión y ha puesto en evidencia que la economía es compatible con la justicia, con la libertad, con la sostenibilidad".



Ha resaltado que hay que interpretar la advertencia del Papa Francisco: "Si queremos salvar el mercado, éste debe volver a ser una institución económica esencialmente inclusiva", destacando "que la prosperidad inclusiva es la meta a la que debemos aspirar".



Sobre el evento 'Economía de Francisco', ha añadido que "me transmite esperanza porque creo que constituye el inicio de un camino que, por muy laborioso y complejo que sea, merece la pena andarlo para iniciar un auténtico proyecto transformador -no simplemente reformista- del orden social actual".



PACTO DEL PAPA CON LOS JÓVENES PARA CAMBIAR LA ECONOMÍA MUNDIAL



El presidente internacional de la Asociación por una Economía de Comunión, Isaías Hernando, ha recalcado en su intervención que "el cambio de paradigma ya lo tenemos delante" y ha insistido en que "es necesario la búsqueda de mecanismos, ideas y propuestas que nos ayuden a resolver este problema".



Ha afirmado que el Papa Francisco es el único líder global que tiene reconocimiento para plantear determinadas cuestiones. "El Papa Francisco quiere hacer un pacto con los jóvenes para cambiar la economía global".



Y esta cuestión ha tenido una "respuesta muy positiva", ya que los jóvenes llevan prácticamente un año trabajando y elaborando proyectos en doce áreas temáticas distintas.



Hernando ha adelantado que 'Economía de Francisco' se configurará en formato digital al tiempo que global y será un encuentro en el que se recogerán los primeros frutos del trabajo realizado por estos jóvenes a lo largo de los últimos meses.



Hernando ha informado de que crearán algunos actos locales donde los jóvenes puedan reunirse para participar mediante conexiones. Es el caso de Madrid y Barcelona, donde ya se han planteado. Posteriormente, "se unirán otras ciudades, con el fin de estar interconectados con el resto del mundo".



Hernando ha sostenido que el evento "de tradicional tendrá muy poco". "Pretendemos que sea el evento global más significativo y bonito de 2020, de ahí los recursos que se están poniendo".



Y sobre el programa añadió que, sin duda, "será muy interesante" y reveló que "habrá sesiones que contarán con empresarios y con jóvenes, además de coloquios privados, y que serán una oportunidad para que los jóvenes aborden oportunidades concretas".



En el encuentro habrá momentos de reflexión, pero también literatura poesía y arte, espectáculos y música.



El director de RSC de Unicaja y miembro de OECA, José María Lopez, ha indicado que este nuevo Diálogo OECA ha sido un encuentro "muy pertinente", ya que coincide con el quinto aniversario de la Agenda2030 y señaló que "la doctrina del Papa Francisco tiene un claro componente social. Su doctrina económica es un pacto global. No podemos disociar lo financiero de lo no financiero".



López ha afirmado que compartía la idea de que "el papel de los jóvenes es fundamental" y destacó que "antes que revolucionar el sistema económico tenemos que evolucionarlo".



Javier González de Lara ha concluido el acto defendiendo la función y el compromiso social de la empresa. "Es bueno que sigamos recuperando valores esenciales. Por todos esos motivos apoyamos la 'Economía de Francisco'. Las empresas al igual que las universidades son canteras de esperanzas".