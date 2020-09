Nueva York rechaza la decisión de la Fiscalía sobre el "asesinato" de una joven afroamericana

Fotografía cedida por la Gobernación de Nueva York donde aparece su gobernador Andrew Cuomo mientras habla durante su rueda de prensa diaria este jueves desde Nueva York. EFE/Kevin P. Coughlin/Gobernación de Nueva York

Nueva York, 24 sep (EFE).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, criticó este jueves la decisión de la Fiscalía del estado de Kentucky de no procesar a los policías que mataron a la afroamericana Breonna Taylor el pasado marzo y calificó su muerte de "asesinato".

"La muerte de Breonna Taylor fue un asesinato", dijo Cuomo, que justificó la indignación de los ciudadanos que se han concentrado en distintas ciudades del país para protestar por la absolución de los agentes.

Breonna Taylor, una operadora de emergencias médicas de 26 años, murió en marzo en Louisville por los disparos de un grupo de policías que, de noche y vestidos de paisano, irrumpieron en su casa durante una operación antidroga y cuando ella estaba en la cama.

Según los testigos, los agentes entraron por la fuerza, sin identificarse, y respondieron con un tiroteo indiscriminado después de que Kenneth Walker, novio de Taylor, les disparara pensando que eran unos intrusos.

Las autoridades de Lousville decretaron el miércoles el estado de emergencia y el toque de queda entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, por temor a que la decisión de la Fiscalía desencadenara una ola de protestas.

Durante las protestas de ayer, un hombre, que fue detenido, disparó a dos agentes que ya fueron dados de alta del hospital.

Breonna Taylor fue uno de los nombres más coreados durante la oleada de protestas antirracistas que estallaron a finales de mayo en todo el país tras el asesinato del ciudadano negro George Floyd a manos de un agente de Policía.

"No se trata de Breonna Taylor o de George Floyd, Es algo que lleva ocurriendo décadas y décadas. Es posible que se haya llegado al punto de ebullición en el que la gente simplemente dice que no lo va a soportar más", dijo Cuomo, antes de insistir que "existe una tensión real entre la comunidad y la Policía. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo siente".

Ayer se realizaron dos protestas en Nueva York en solidaridad con Breonna Taylor, en las que participaron cientos de personas y para hoy hay convocadas otra media docena en distintos puntos de la ciudad.