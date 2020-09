Nueva cámara New Ring Security de Amazon volará por su casa

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. fabricó una cámara en un pequeño dron diseñado para volar por la casa e investigar actividades sospechosas.

El Ring Always Home Cam se mueve de manera autónoma y está equipado con una cámara interior, lo que brinda a los usuarios múltiples puntos de vista de sus hogares. El dron puede seguir un camino alrededor de la casa predeterminado por el usuario y solo graba cuando está volando, no cuando está sobre su base, dijo la compañía.

El dispositivo estará disponible en 2021 por US$250, informó la compañía el jueves durante un evento de transmisión en vivo.

Ring, con sede en el sur de California, fabrica timbres conectados a internet y cámaras domésticas. Desde que Amazon adquirió la startup a principios de 2018, las ventas han aumentado. Ring también se ha visto afectado por preocupaciones de privacidad, desde ataques de piratería informática a sus productos debido a contraseñas débiles, hasta informes de empleados que comparten videos de usuarios sin cifrar.

