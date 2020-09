"Notco", la startup chilena de alimentos que sonríe en pandemia

Santiago, 24 Set 2020 (AFP) - The Not Company (Notco), la startup chilena que crea alimentos como mayonesa o leche en base a vegetales y que sedujo a la fundación de Jeff Bezos, logró una inversión de 85 millones de dólares para expandirse a Estados Unidos, un éxito inesperado en medio de la pandemia.Mientras los empresarios tradicionales atraviesan una aguda crisis económica por el coronarivus, las startups -compañías jóvenes, ligadas a la innovación y con un crecimiento rápido y eficiente- se han adaptado mejor al clima de incertidumbre general que trajo la pandemia.Es el caso de Notco, que en medio de cierres y quiebras de compañías locales logró captar capitales extranjeros en una ronda de financiación que se realizó hace dos semanas, con la que busca entrar al mercado estadounidense con sus productos, que se han servido de la inteligencia artificial."Todos sabemos el tamaño de mercado que es el de Estados Unidos", dice entusiasmado a la AFP Maximiliano Silva, Country Manager de Notco en Chile, explicando que esta nueva operación de la compañía requerirá incorporación de un equipo de alta capacidad, e invertir en tecnología.Fundada en 2015 por tres jóvenes emprendedores -Matías Muchnick, Karim Pichara y Pablo Zamora-, la empresa utiliza un programa de inteligencia artificial denominado "Giuseppe" para preparar alimentos reemplazando los ingredientes de origen animal por vegetales, pero manteniendo su sabor original. La formula combina unos 1.000 tipos de vegetales, logrando un producto que argumentan es más sustentable y saludable que sus versiones tradicionales. Su primer éxito en el mercado fue NotMayo, una mayonesa preparada en base a garbanzos que no tiene colesterol, gluten, huevos ni soja.NotMilk, otro de sus desarrollos, es una leche preparada con semillas, arvejas, flores, vegetales y hongos, y que tendría un similar poder nutritivo que la obtenida de la vaca.De acuerdo con sus creadores, a través de su programa de inteligencia artificial pueden hacer con plantas exactamente lo mismo que hoy se hace en base a animales, convirtiéndose en una alternativa para veganos o vegetarianos.Cinco años después de creada, la valorización de NotCo ronda los 300 millones de dólares tras captar inversiones de personalidades como Biz Stone, cofundador de Twitter; de la firma de capital privado de bienes de consumo 'L Catterton'; y de Jeff Bezos, creador de Amazon, quien invirtió 30 millones de dólares en la firma."Es un orgullo pero también una responsabilidad", afirma Silva, sobre el aporte de capital del emporio del hombre más rico del mundo.La compañía tiene hoy presencia en Chile, Argentina y Brasil. - Oportunidades en pandemia - Notco es parte de recientes emprendimientos exitosos creados en Chile, como "Cornershop", una aplicación para comprar víveres en línea adquirida el año pasado por la estadounidense Uber por cerca de 450 millones de dólares.Con el comercio tradicional restringido por la pandemia, las aplicaciones de compras en línea ganaron terreno rápidamente."Es un escenario perfecto para que justamente los emprendedores que son creativos, que tienen una componente innovadora (...) vean en esta instancia una oportunidad real para el desarrollo de nuevos negocios", dijo a la AFP María de los Ángeles Romo, gerente de Startup Chile.Esta institución fue creada en 2010 por el gobierno chileno para apoyar a emprendedores locales y extranjeros.En una década han pasado por Startup-Chile unas 2.000 empresas de 85 países, mientras que el valor de su portafolio llega a los 2.000 millones de dólares, generando más de 15.000 nuevas plazas de trabajo.msa/pa/pb/mr/yow -------------------------------------------------------------