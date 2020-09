Níger.- El presidente de Níger pone en valor en la ONU la inminente primera transición de poder democrática en el país

17/03/2020 El presidente de Níger, Mahamadou Issoufou POLITICA AFRICA NÍGER INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE NÍGER



Sostiene que el Sahel es "víctima" del terrorismo que le ha sido impuesto y apuesta por una respuesta multilateral



El presidente de Níger, Mahamadou Issofou, se ha despedido este viernes de la Asamblea General de la ONU poniendo en valor que su país se encamina a la que va a ser su primera transición de poder democrática y reclamando una respuesta multilateral para el problema del terrorismo en el Sahel.



"Saber que por primera vez en su historia Níger conocerá una transferencia de poder de forma democrática me colma de satisfacción", ha reconocido el mandatario en su intervención, destacando que será "un momento decisivo para Níger en el marco de sus esfuerzos para profundizar en su proceso democrático y su madurez política".



Issofou no será candidato a los comicios de diciembre ya que ha agotado los dos mandatos contemplados por la Constitución del país, lo cual se ha convertido en una excepción en una región en la que cada vez son más numerosos los presidentes que buscan la manera de evitar cumplir con dicho límite.



"Desde el inicio de mi primer mandato, he hecho del respeto de los textos constitucionales y de las instituciones una virtud cardinal de mi gobierno para el renacimiento de Níger", ha defendido, asegurando que el balance que puede hacer después de diez años es "ampliamente positivo".



Además, ha añadido, "pese a las amenazas de las organizaciones terroristas y criminales que sacuden el Sahel y la cuenca del lago Chad, hemos sabido conservar la integridad de nuestro territorio".



El presidente se ha referido con ello a la presencia de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel en la parte occidental de su país y de Boko Haram y Estado Islámico en África Occidental (ISWA), en la zona bañada por la lago Chad en el este.



"Níger está convencido de que las numerosas amenazas que pesan sobre la paz y la seguridad internacional no pueden resolverse por los estados en solitario, sino mediante una acción colectiva de la comunidad internacional", ha incidido el mandatario nigerino.



APUESTA POR EL MULTILATERALISMO



Tras referirse al reciente golpe de Estado en Malí, donde ha confiado en que los militares regresen pronto a sus cuarteles, Issofou ha sostenido que tanto en este país como en el conjunto del Sahel hace falta "multilateralismo para continuar la lucha contra el terrorismo bajo todas sus formas, teniendo debidamente en cuenta las dimensiones de mujeres y jóvenes, porque la pobreza es el caldo de cultivo del terrorismo".



Además, ha recalcado que no ha sido la región la que "ha creado estos males" sino que "le han sido impuestos" y por tanto el Sahel "es una víctima". Por ello, ha añadido, "la amenaza para la seguridad que se abate sobre el Sahel no es solo un problema local sino una preocupación de alcance global".



En ese sentido, los esfuerzos que hacen los países de la región "deben ser adecuadamente acompañados en el plano tanto bilateral como multilateral", ha agregado.