Nadal y una cruzada contra los elementos para conquistar su 13º Roland Garros

En el lluvioso otoño parisino, casi sin público, con una nueva pelota que no le beneficia y prácticamente sin rodaje. Los elementos estarán en contra de Rafael Nadal en el intento de conquistar su 13º Roland Garros, en una edición que empieza el domingo marcada por la pandemia.

Se acabó la secuencia más o menos establecida en sus 12 victorias precedentes. El número 2 mundial aterrizaba en París al calor de la primavera, con la gira de tierra en las piernas, en su juego y en su confianza para levantar una vez tras otra la Copa de los Mosqueteros

Pero en 2020 la pandemia del nuevo coronavirus lo cambió todo. Roland Garros movió ficha rápido y se reprogramó a finales de septiembre, un par de semanas después del US Open, ambos funcionando como 'burbujas sanitarias' -los jugadores viven entre el hotel y las instalaciones-, sin público en el caso estadounidense y con un número muy limitado en el francés.

"Es un año completamente diferente e impredecible", confirmó Nadal, que no jugó en Estados Unidos para preparar Roland Garros.

- Thiem y Djokovic -

Más allá de los elementos, Nadal tendrá por delante siete partidos a cinco sets y una larga lista de rivales, empezando por el N.1 Novak Djokovic, que acaba de ganar en la tierra batida de Roma, y Dominic Thiem (N.3), con la confianza que le otorga haber inaugurado su cuenta de Grand Slams en el US Open.

Este último, finalista ante Nadal en sus dos últimos Roland (2018 y 2019), sabe que este año será algo diferente: "Las temperaturas es lo único que le pueden hacer cambiar a Nadal. Pero si llega a Roland Garros en buena forma será el favorito para ganar".

- El otoño parisino -

Con el calor y el sol como grandes aliados en su juego, Nadal chocará con el gris otoño parisino; temperaturas frescas, ambiente plomizo, humedad y lluvia. Resultado: el juego será más lento y la pelota botará menos.

En su único torneo en seis meses, la pasada semana en Roma, Nadal, que defendía título, cayó en cuartos ante el argentino Diego Schwartzman, en un escenario similar.

"Las condiciones eran más pesadas que los días previos, la pelota no corría tanto. Yo llevaba muchos meses sin competir, sin tener esa capacidad automática de adaptación a las condiciones. Quizás me haga falta competir y jugar puntos muy largos, son cosas que uno necesita ir ganando", analizó el español.

- Cambio de pelota -

A unas condiciones meteorológicas que le restarán potencia y velocidad, se une el cambio de pelota. Roland Garros abandona Babolat y abraza Wilson, que presentará una bola con menos viveza y rapidez, con un bote cuatro centímetros más bajo.

"Con la temperatura algo más baja y jugándose algunos partidos de noche, la bola no va a botar tan alto como tanto le gusta a Nadal. Las pocas veces que he visto al español sufrir sobre París fue cuando el tiempo no fue del todo bueno", señaló en una entrevista esta semana el antiguo campeón sueco y reputado comentarista Mats Wilander.

"Creo que va a sufrir muchísimo pero si hay un jugador que puede sobreponerse a las adversidades ese es Rafa", añadió.

Para intentar adaptarse al cambio de bolas, Nadal estuvo entrenando en los últimos meses en Mallorca con el nuevo modelo.

- La noche y el techo -

Otro cambio en Roland Garros será la posibilidad de jugar de noche. No habrá una sesión nocturna, como en el US Open, pero se completará el programa del día aunque se ponga el sol -habrá menos horas de luz natural al jugarse en otoño- con focos. Además la pista central Philippe Chatrier contará por primera vez con un techo retráctil, para seguir jugando en caso de lluvia.

Tampoco estás novedades serán celebradas por Nadal. Tras dos partidos muy convincentes en Roma, disputados por la tarde, en cuartos le tocó comenzar a las 22h00 locales y su derecha sufrió una evidente pérdida de potencia, lo que aprovechó Schwartzman.

Nadal prueba el 'nuevo' Roland Garros este jueves por la tarde en su primer entrenamiento, en la Philippe Chatrier junto al alemán Alexander Zverev.

pm/dr