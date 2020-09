Nadal comienza ante bielorruso Gerasimov la conquista de su 13 Roland Garros

EFE/EPA/Angelo Carconi /Archivo

París, 24 sep (EFE).- El español Rafael Nadal comenzará ante el bielorruso Egor Gerasimov, 80 del ránking, la defensa de su duodécimo título de Roland Garros, tras el sorteo efectuado este jueves en París.

El número 2 del mundo se mediría en unos hipotéticos cuartos de final contra el alemán Alexander Zverev, mientras que no se podrá repetir la final de las dos últimas ediciones, ya que el austríaco Dominic Thiem se cruzaría con el español en semifinales.

Antes, Nadal podría medirse con el veterano italiano Fabio Fognini en cuarta ronda.

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, comenzará el torneo, en el que pretende levantar su segunda Copa de los Mosqueteros, ante el sueco Mikael Ymer, de 22 años y 77 del mundo, antes de afrontar en unos hipotéticos octavos al ruso Karen Khachanov, en cuartos al italiano Matteo Berrettini y en semifinales al ruso Daniil Medvedev.

El camino de Thiem, ganador del Abierto de Estados Unidos y finalista de las dos últimas ediciones en París, comenzará contra croata Marin Cilic, que ganó en Nueva York en 2014 pero que ahora, con 31 años, ocupa el puesto 40 del ránking.

El teórico rival en octavos del austríaco es el suizo Stan Wawrinka, ganador de Roland Garros en 2015 y finalista dos años más tarde, que debutará frente al británico Andy Murray en uno de los duelos de más solera de la primera ronda.

Medvedev, cuarto del mundo, jugará de entrada ante el húngaro Marton Fucsovics, antes de medirse en unos hipotéticos octavos contra su compatriota Andrey Rublev y frente al griego Stefanos Tsitsipas, quinto cabeza de serie, en cuartos.

El argentino Diego Schwartzman, verdugo de Nadal en el reciente torneo de Roma, debutará ante el serbio Miomir Kecmanovic y se cruzará con el francés Gael Monfils en unos teóricos octavos de final, antes de medirse, si los supera, a Thiem.

En el cuadro femenino, la española Garbiñe Muguruza, ganadora en 2016, parte como undécima favorita y debutará ante la eslovena Tamara Zidansek, de 22 años y 82 del ránking.

Su teórica rival en octavos es la bielorrusa Aryna Sabalenka, octava cabeza de serie, y en cuartos la estadounidense Sofia Kenin, cuarta favorita.

En un cuadro que no cuenta con la ganadora de la pasada edición, la australiana Ashleigh Barty, que ha preferido no viajar por motivos sanitarios, la rumana Simona Halep, vencedora en 2018, parte como cabeza de serie número uno y abrirá su torneo frente a la española Sara Sorribes.

Halep se cruza en cuartos contra la holandesa Kiki Bartens, quinta favorita, mientras que la checa Karolina Pliskova, segunda favorita, que debuta ante una rival procedente de la fase previa, se medirá en unos teóricos cuartos a su compatriota Petra Kvitova, séptima cabeza de serie.

La veterana estadounidense Serena Williams, en busca de su vigésimo cuarto Grand Slam a sus 39 años, debutará ante su compatriota Kristie Ahn y se cruzaría en cuartos con la ucraniana Elina Svitolina, tercera favorita.