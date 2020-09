Militares retirados y exfuncionarios del Gobierno de EE.UU. apoyan a Joe Biden

Fotografía tomada el pasado 11 de septiembre en la que se registró al candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden (d), durante un evento de homenaje por los atentados del 11-S, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Peter Foley/Archivo

Washington, 24 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha fracasado en la gestión de "grandes y pequeños retos", según casi 500 jefes militares retirados, exfuncionarios del Gobierno y embajadores que dieron este jueves su respaldo a la candidatura presidencial del demócrata Joe Biden.

"Si bien algunos de nosotros podemos tener opiniones diferentes sobre asuntos políticos particulares, confiamos en que las posiciones de Biden están arraigadas en juicios sólidos, una comprensión integral y valores fundamentales", afirmaron los firmantes del mensaje, que no mencionan a Donald Trump por su nombre.

Cuando faltan poco más de un mes para la elección nacional, las encuestas muestran que Biden mantiene una ventaja de alrededor de 10 puntos porcentuales sobre Trump, quien busca la reelección confiado en que ganará en suficientes estados como para adjudicarse la decisión del Colegio Electoral.

La lista de firmantes incluye a almirantes y generales retirados, exembajadores y exfuncionarios de los servicios de inteligencia, del Pentágono y de las entidades de seguridad nacional de Estados Unidos.

"Somos ex servidores públicos que hemos dedicado nuestras carreras, y en muchos casos hemos arriesgado nuestras vidas por Estados Unidos", señala la carta abierta a la ciudadanía. "Somo generales, almirantes, oficiales, embajadores y civiles responsables por la seguridad nacional", agregaron.

Los firmantes dicen ser "republicanos, demócratas e independientes" que aman a su país, pero "desafortunadamente -agregan-, también tememos por él".

"La pandemia de COVID-19 ha demostrado que Estados Unidos necesita una conducción con principios, sabia y responsable", aseguraron.

"El próximo presidente heredará una nación, y un mundo, en turbulencia", sostuvieron los firmantes, que indicaron que "el actual presidente ha demostrado que no está a la altura de las enormes responsabilidades de su cargo, ni tiene capacidad para gestionar los retos grandes o pequeños".

"Gracias a su actitud desdeñosa y sus fracasos, nuestros aliados ya no confían en nosotros ni nos respetan, y nuestros enemigos ya no nos temen", continuó el mensaje.

Los firmantes se refieren a la gestión de Trump respecto al cambio climático que, dicen, "continúa sin freno , al igual que el programa nuclear de Corea del Norte".

"El presidente ha cedido influencia a un adversario ruso que ofreció recompensas por la muerte de militares estadounidenses", indicaron también los exfuncionarios.

Sobre la guerra comercial entablada por Trump con China prácticamente desde el comienzo de su presidencia, en 2017, indicaron que "sólo ha perjudicado a los graneros y fabricantes estadounidenses".

"El nuevo presidente tendrá que ocuparse de estos retos al mismo tiempo que lidia con una economía en recesión profunda y una pandemia que ha cobrado la vida de más de 200.000 de nuestros compatriotas", indicaron los firmantes del mensaje que expresaron su preferencia por Biden.