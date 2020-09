Miguel Abellán sale en defensa de Enrique Ponce y justifica que llamase por teléfono a Ana Soria durante una corrida

06/11/2019 Miguel Abellán, amigo personal de Enrique Ponce, sale al paso de las críticas al diestro por llamar por teléfono a su novia Ana Soria durante una corrida EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Miguel Abellán está completamente volcado en ayudar al mundo del toro, uno de los sectores culturales más afectados por la pandemia del coronavirus. El diestro ha asistido a la presentación de un acuerdo entre la Fundación Toro de Lidia y Canal+ para la retransmisión televisiva de 21 festejos y, como siempre, nos ha atendido amablemente.



Abellán, amigo y admirador de Enrique Ponce, ha querido salir en su defensa tras su separación de Paloma Cuevas y su sorprendente relación con Ana Soria, de tan sólo 22 años: "El maestro está feliz y yo a mis compañeros a los que admiro profundamente, posiblemente sea uno de los dos toreros de la historia, todo lo que haga siempre me parece bien, sobre todo si a él le produce felicidad. Sobre su vida personal no soy quién para opinar, le deseo a él y a los que están a su lado lo mejor de lo mejor, se lo merece. Enrique es un hombre que ha hecho siempre mucho bien por los demás, lo sigue haciendo le deseo lo mejor de lo mejor".



Además, Miguel quita hierro al hecho de que Ponce llamase por teléfono, en mitad de una faena, a su novia para tranquilizarla: "No lo he visto pero bueno las nuevas tecnologías también han venido a instaurarse en el mundo del toro, si tienes la posibilidad de hacer una llamada "in stremis" para apaciguar los nervios que se sufren del otro lado, de las personas que te quieren, no lo he visto pero me imagino que sería así".