México.- Federación de Gremios de Editores de España no asiste a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por la pandemia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Federación de Gremios de Editores de España ha anunciado que no asistirá a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tendrá lugar del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2020 en México, debido a la situación derivada de la pandemia.



En declaraciones a Europa Press, un portavoz de la FGEE ha afirmado que, "como consecuencia de la situación sanitaria y la incertidumbre para viajar, se ha tomado la decisión de no acudir".



"Lamentablemente una buena parte de las editoriales que tenían previsto acudir en el stand han declinado ir y se ha decidido no asistir en esta edición", ha precisado.