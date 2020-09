María Castro presume de barriguita durante un familiar paseo en la recta final de su segundo embarazo

19/09/2020 María Castro disfruta de su familia en la recta final de su segundo embarazo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



A punto de dar la bienvenida a su segunda hija después de un verano único en el que ha disfrutado más que nunca de su Galicia natal, María Castro está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Y es que la actriz y su marido, José Manuel Villalba, esperan tranquilos el nacimiento inminente, en los próximos días, de su pequeña.



Disfrutando del tiempo libre del que dispone para ejercer de mamá, María Castro salió de casa junto a su hija Maia y su marido para realizar algunas compras y es que, aunque está en la recta final de su embarazo, la pelirroja demostró que se encuentra perfectamente. Apostando por la comodidad con un look deportivo con el que la actriz presumió de barriguita, la gallega eligió pantalón de chándal gris oscuro, sudadera rosa y zapatillas de deporte.



En todo momento muy atentos con su hija, José Manuel se encargó de llevar a la pequeña Maia en brazos mientras que María compartió confidencias con sus padres y es que ellos también acompañaron al matrimonio en su salida. Como no podía ser de otra forma, los padres de la actriz se deshicieron en muestras de cariño con su nieta, con la que compartieron risas durante todo la jornada.



Compartiendo con sus seguidores de Instagram los momentos más felices de su vida, María eligió el día de la madre para comunicar la noticia de su segundo embarazo ya que publicó una foto de lo más tierna en la que presumía de barriguita de embarazo. "Pues sí, hoy es nuestro día, mamis... Y no se nos ocurría una oportunidad mejor que esta para compartiros la feliz noticia... en unos meses seremos cuatro. Otra niña vendrá a llenar nuestros corazones con más amor, cuando ya parecía imposible que nos entrase una gotita extra".



Hay que recordar que María Castro y José Manuel se dieron el sí, quiero en Baiona en 2018 tras una pedida de matrimonio de lo más especial en el plató de "El Hormiguero". Era en 2016 cuando nacía su primera hija, Maia, y ahora, en pocos días, darán la bienvenida al nuevo miembro de la familia otra niña de la que todavía no han comunicado el nombre.