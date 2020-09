Marc Duch: "Los profesionales del club no tumbarán 5.000 firmas"

Imagen de archivo de Marc Duch (d). EFE/ Alejandro García/Archivo

Barcelona, 24 sep (EFE).- Marc Duch es una de las caras más visibles del voto de censura presentado contra el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su junta directiva. Después del éxito conseguido con la recogida de firmas, Duch está seguro de que no hay motivos para que se invaliden 5.000 de las conseguidas, posibilidad que se rumorea en el entorno azulgrana, y confía totalmente en los profesionales del club.

Como portavoz del proceso Duch fue el encargado de informar a los medios de comunicación del crecimiento exponencial del número de rúbricas, que finalmente subió hasta las 20.687. De estas será necesario que se validen, por lo menos, 16.521 para que se celebre un referéndum.

Pregunta: Las redes sociales han sido claves para el éxito del voto de censura. ¿Estamos ante un cambio en la forma de manifestarse de la masa social del Barcelona?

Respuesta: Hemos sido capaces de bajar el mundo digital a la tierra y el contexto nos ha sido totalmente favorable en este sentido de la misma manera que nos ha sido desfavorable en otros aspectos a causa de la pandemia. Más allá de este voto de censura el club debería darse cuenta de la importancia de involucrar todo este caldo de cultivo social en la forma de funcionar. Se tiene que reintegrar el socio en el día a día. Tú no pones una moción de censura si antes puedes conversar con el club e incidir en sus decisiones.

P: Pero la Asamblea de Compromisarios tumbó la implementación de esta vía digital en el club.

R: Tumbaron el voto electrónico. En el mundo digital puedes hacer muchas otras cosas además de votar. Por ejemplo, puedes integrar a los socios en el día a día a través de una aplicación. Se podrían hacer mil cosas con los socios y siempre que desde 'Manifest Blaugrana' hemos querido conversar con el club para hacer propuestas nos hemos encontrado con un muro.

P: De hecho, la nueva Ley del Deporte de la Generalitat, que muy probablemente no se implantará antes de las próximas elecciones del FC Barcelona, ya contempla el voto electrónico como algo ordinario en las entidades deportivas.

R: Sí, es una razón de más para que el club reaccione en este sentido sino quiere tener a los socios de espaldas. Estratégicamente creo que les iría bien dejar que los socios dijeran la suya y se sintieran importantes. Esto pacificaría el club. Ahora esta junta directiva ya va tarde, pero me gustaría que la siguiente que entrara crease un canal de comunicación con el club más allá de la Oficina de Atención al Barcelonista.

P: El club viene de gastarse 1 millón de euros anual supuestamente en la monitorización de las redes sociales. ¿Alguien le tendría que haber avisado de que podía tener lugar lo acontecido en las redes sociales durante las últimas semanas?

R: El club vive aislado de su masa social. Y si tienes a alguien que te está monitoreando y te hace 'clippings' sobre lo que dicen de ti este debería haberte informado de lo que estaba pasando. Si detectas un nicho de opinión que es contrario a tu gestión queda con él y dialoga.

P: De hecho, 'Manifest Blaugrana', el grupo de opinión que usted preside, se funda en 2014. Han pasado seis años y durante este tiempo ustedes pidieron ver el contrato de Qatar y el de Neymar y, sin ir más lejos, la auditoría del 'Barçagate'. ¿Alguna vez se han reunido con el club?

R: Al principio, sí, cuando pedimos el contrato de Qatar. La reunión no fue bien porque nos dijeron que no nos lo mostrarían y que tan solo nos dejarían ver lo que ya se había hecho público si antes firmábamos un acuerdo de confidencialidad. No tenía sentido. Desde entonces siempre nos hemos encontrado con negativas respecto a todo lo que hemos pedido. Se escudan en la confidencialidad o en que como socios no tenemos derecho a ver este tipo de documentos. Tampoco las actas de las reuniones de la junta directiva.

P: Ahora los ochos grupos de opinión del voto de censura han solicitado que en la Mesa de validación de firmas haya dos responsables más pertenecientes a los impulsores aparte de Jordi Farré y Josep Triadó. ¿Por qué?

R: Por la simple razón que ocho ojos ven más que cuatro. ¿Qué daño le hace al club que haya dos interventores más? Aunque somos conscientes de que nuestra solicitud no está amparada por los Estatutos. Supongo que nos dirán que no.

P: ¿Temen que les tumben 5.000 firmas?

R: No, de ninguna manera hay tantas firmas inválidas. Habrá las de siempre, entre un 4 y un 6%. Aunque pueden pasar muchas cosas.

P: ¿Consideran que el club es capaz de tumbarlas?

R: Esta junta directiva, sí, pero no veo a los profesionales del club capaces de hacerlo. De eso estoy seguro.

P: ¿Por qué cree que Bartomeu no ha dimitido?

R: Porque debe arreglar los números. Otra cosa es que la presión le supere y esta hasta pueda venir desde dentro de la junta una vez validadas las firmas.

P: Si el voto de censura consigue su propósito, ¿cuándo cree que se podrán celebrar las elecciones?

R: Entre finales de diciembre y enero. El referéndum del voto de censura se haría como muy tarde el 5 de noviembre y, a partir de entonces, la Comisión Gestora tendría entre 40 días y tres meses para celebrar las elecciones. Aquí está la diferencia: si gana el voto de censura la junta actual dejará de tomar decisiones como muy tarde el 5 de noviembre y de la otra forma lo hará el 30 de junio de 2021.

P: ¿Marc Duch tiene aspiraciones electorales?

R: No, mi aspiración es que el Barcelona vaya mejor.

P: ¿La manera de hacerlo es dentro de una candidatura a la presidencia?

R: Ahora mismo no. El problema es que el club no tiene ningún sistema para que personas que no forman parte de candidaturas electorales puedan participar en el día a día de la entidad.

P: ¿Algún precandidato o aspirante a serlo le ha pedido que forme parte de su candidatura?

R: A día de hoy, no.

P: ¿Qué opina sobre que Agustí Benedito no haya dado apoyo al voto de censura?

R: El problema que tengo con él es que no entiendo su postura. Antes de empezar el voto de censura le expliqué que había este proyecto y no me respondió.

P: ¿Y sobre que Joan Laporta no haya participado?

R: En su calendario técnico supongo que no entraba el hecho de participar ahora en un voto de censura. De todas maneras, nos ha dado un apoyo activo con su firma. Perfecto. Ninguna queja.

P: ¿Han recibido apoyos políticos de forma privada? Joan Canadell, el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, animó a firmar a los socios del Barcelona.

R: Colectivamente no nos consta. A nivel institucional no hemos recibido el apoyo de nadie.EFE.

