24/09/2020 Malí.- El mediador de la CEDEAO se reúne con el presidente de transición y el líder de la junta en Malí.



El mediador de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para Malí, Goodluck Jonathan, se ha reunido este jueves con el presidente y el vicepresidente designados para dirigir la transición en el país tras el golpe de Estado militar del pasado 18 de agosto, en un gesto aparente de reconocimiento por parte de este organismo, que ha impuesto sanciones a su Estado miembro.



El encuentro del expresidente nigeriano con el coronel retirado Bah Ndaw, nombrado presidente, y el coronel Assimi Goita, líder de la junta militar y designado como vicepresidente, se ha producido tan solo un día antes de que estos tomen posesión oficialmente de sus cargos.



"Somos optimistas de que este acontecimiento señalará el principio de la vuelta a la normalidad en Malí", ha escrito Jonathan en su Twitter. El mediador de la CEDEAO llegó el miércoles a Bamako con vistas a mantener contactos sobre "los planes para la restauración de una administración civil" en el país.



El Consejo Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), nombre oficial de la junta militar que forzó la dimisión de Ibrahim Boubacar Keita el pasado 18 de agosto, también ha confirmado el encuentro con Jonathan y ha precisado que se ha hablado sobre "las decisiones de la cumbre de la CEDEAO del 15 de septiembre en Accra".



En dicha reunión, los presidentes de la CEDEAO aceptaron un periodo de transición de 18 meses con la condición de que tanto el presidente como el primer ministro durante el mismo serían civiles. Además, dejaron claro que aunque el vicepresidente pudiera ser un militar, en ningún caso podría reemplazar al presidente de transición.



Por otra parte, dijeron que una vez que el presidente y el vicepresidente de la transición fueran instaurados en sus cargos, se procedería al levantamiento de las sanciones impuestas tras el golpe de Estado, que incluyen el cierre de fronteras y el cese del comercio con Malí.



Según la emisora RFI, Jonathan se ha reunido durante una hora y media con Goita mientras que el encuentro con Ndaw ha durado unos 45 minutos y se ha tratado de una reunión de cortesía puesto que éste, antiguo ministro de Defensa, aún no ha asumido su nuevo cargo.



De acuerdo con este medio, el expresidente nigeriano no hará balance del resultado de su visita hasta que no se produzca la toma de posesión y en caso de levantamiento de las sanciones sería el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, en calidad de presidente de turno de la CEDEAO, el encargado de anunciar la decisión.