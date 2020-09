López Obrador mejoraría ahora un 6 % sus resultados electorales de 2018

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia matutina en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 24 sep (EFE).- Si se repitiera la elección presidencial de 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejoraría en 6 puntos porcentuales los resultados que alcanzó en los comicios de hace poco más de dos años y llegaría hasta un 59 %, indicó este jueves una encuesta de la firma Parametría.

En el ejercicio se señaló que "si bien el presidente ha caído en su aprobación, no ha perdido preferencia" y casi el mismo porcentaje que votó por él en 2018 reportó que lo habría hecho ahora.

La empresa apuntó que "mientras el presidente ha caído en su preferencia más de 20 puntos porcentuales desde el inicio de su administración (1 de diciembre de 2018), su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) parece mantener su base electoral".

Ante la pregunta "Si el día de hoy se realizara nuevamente la elección de presidente de la República, ¿Por cuál partido o candidato votaría usted?" la preferencia efectiva fue el de 59 % para López Obrador; el 20 % para el conservador Ricardo Anaya y el 16 % para el entonces oficialista José Antonio Meade.

El 1 de julio 2018, de los 56,61 millones personas que votaron en las elecciones, el 53,19 % lo hizo por López Obrador, es decir, unos 30,11 millones de sufragios.

La firma indicó que esta medición "es relevante porque podría ser un indicador de qué pasaría si hubiera una consulta sobre el mandato del Presidente", una votación que debería producirse en 2022.

Para la elección intermedia del año entrante, en la que se eligen 15 gobiernos estatales y se renueva la Cámara de Diputados, López Obrador "no estará en la boleta de manera formal, aunque sí en la mente de los electores".

El reporte señaló que en general las elecciones por Ejecutivos "suelen ser las que influyen a elecciones de menor rango" como son los diputados de distritos locales o incluso federales.

Parametría apuntó que la elección intermedia del 2021 "es la competencia de la popularidad del Presidente, la preferencia por Morena a nivel nacional, compitiendo contra los liderazgos locales".

Explicó que "asumir que a Morena le va a ir bien sólo porque a nivel nacional tiene buenos números no refleja necesariamente lo que pasa a nivel local (...) pero los datos son útiles para entender de qué va a depender la dinámica electoral".

La encuesta se llevó a cabo del 26 al 30 de agosto de 2020, cara a cara en viviendas, a 1.000 personas de 18 años en adelante con credencial para votar. El nivel de confianza es del 95 % y su margen de error es de (+/-) 3,1 %.