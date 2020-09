Londres probará vacunas en voluntarios infectados deliberadamente con COVID

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 24 sep (EFE).- El Reino Unido llevará a cabo unos ensayos con voluntarios sanos que serán infectados deliberadamente con el virus de la enfermedad de la COVID-19 para conocer la efectividad de vacunas en experimentación, revela el "Financial Times" (FT).

Estos estudios, financiados por el Gobierno británico, empezarán el próximo enero en una instalación segura en el este de Londres, donde los voluntarios permanecerán en cuarentena, según pudo saber el periódico económico de fuentes conocedoras del proyecto.

Los investigadores a cargo de estas pruebas han resaltado que éstas tendrán una labor vital a la hora de conocer las mejores vacunas de la COVID-19 en desarrollo.

Según el estudio, un voluntario será inoculado con una vacuna y, un mes después, recibirá una dosis de SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad de la COVID-19, pero bajo estricto control médico.

Se estima que unas 2.000 personas ya se han apuntado para participar en estas pruebas en el Reino Unido.

El FT recuerda que este tipo de ensayos no son nuevos ya que en 1796 el médico Edward Jenner, llamado "el padre de la inmunología", inoculó a un niño de 8 años con la vacuna de la viruela, que él mismo había desarrollado, mientras que en los últimos años se ha recurrido a esas pruebas para el desarrollo de vacunas y tratamientos contra la cólera o la malaria.

Dominic Wilkinson, profesor de ética médica en la Universidad de Oxford, ha señalado que cuando el mundo afronta "una amenaza global sin precedentes como la COVID, es un imperativo ético llevar a cabo estos estudios controlados para ayudar a desarrollar una vacuna y después identificar la mejor de las vacunas".

Los ensayos, no obstante, tendrán que recibir antes el visto bueno de la agencia reguladora británica sobre fármacos, conocida con las siglas MHRA.