Líbano.- El partido chií AMAL muestra su compromiso con la formación "rápida" del nuevo Gobierno de Líbano

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El partido chií AMAL, encabezado por el presidente del Parlamento, Nabih Berri, ha mostrado este jueves su compromiso con la formación "rápida" del nuevo Gobierno, tras la propuesta del ex primer ministro Saad Hariri para resolver las disputas en torno a la designación del próximo ministro de Finanzas.



El parlamentario de AMAL Alí Hasán Jalil ha manifestado el bloque parlamentario de la formación apoya "en todos sus aspectos" la iniciativa impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, "empezando por la rápida formación del Gobierno para celebrar una conferencia sobre Líbano e iniciar reformas".



Asimismo, ha sostenido que "hay una atmósfera positiva respecto a la formación del Gobierno" y ha recalcado que "va en interés de todos ser optimistas", según ha informado el diario libanés 'The Daily Star'.



Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión libanesa Al Manar, Jalil y el alto cargo del partido-milicia chií Hezbolá Husein Jalil se reunirán en las próximas horas con el primer ministro designado, Mustafá Adib, para abordar la formación del Ejecutivo.



El nuevo impulso al proceso ha llegado después de que Hariri anunciara que su partido, Al Mustaqbal, está dispuesto a aceptar que un chií "independiente" ocupe el Ministerio de Finanzas. AMAL y Hezbolá habían reclamado que la cartera estuviera encabezado por un miembro de esta confesión.



Varios ex primeros ministros suníes habían expresado su rechazo al nombramiento de un chií en Finanzas y Hariri, que llegó a sonar como posible ministro, planteó una vía alternativa para que sea al menos un "independiente" quien asuma el Ministerio en disputa.



Adib había apostado hasta ahora por que los puestos de los 'ministerios soberanos' --Finanzas, Defensa, Interior y Exteriores-- fuesen rotatorios, en un intento por encontrar un equilibrio en el frágil reparto de poder de Líbano. De la formación de Gobierno depende que el país pueda recibir la ayuda externa prometida por distintos países.



Tras las declaraciones de Hariri, el primer ministro designado publicó un comunicado en el que reiteró su voluntad de formar un Gobierno que "satisfaga a todos los libaneses y trabaje para aplicar las reformas económicas, financieras y monetarias acordadas por todos los partidos".



Macron ha realizado dos visitas oficiales a Líbano en las que ha intentado impulsar un cambio de Gobierno tras las devastadoras explosiones del 4 de agosto en el puerto de la capital, Beirut, que dejaron más de 190 muertos y miles de heridos.



Las explosiones en el puerto de Beirut desencadenaron una nueva oleada de protestas contra las autoridades en el marco de una profunda crisis económica, política y social que derivó en la dimisión del primer ministro, Hasán Diab, quien se encuentra en funciones a la espera de la formación del nuevo Ejecutivo.