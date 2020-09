La UEFA y la Federación Húngara piden a los aficionados que actúen de forma responsable

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. EFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/Archivo

Madrid, 24 sep. (EFE).- La UEFA y la Federación Húngara de Fútbol (MLSZ) han pedido a los aficionados que asistan este jueves a la Supercopa que enfrentará en Budapest al Bayern Munich y al Sevilla que actúen de forma responsable y cumplan las medidas extraordinarias introducidas para proteger la salud de todos.

Las medidas de seguridad incluyen el uso de mascarillas cuando no se pueda respetar la distancia social y la toma de temperatura a la entrada del estadio Puskas Arena, en el que se emitirán mensajes al respecto en pantallas gigantes y monitores de televisión.

La UEFA confirmó que se han vendido 15.500 entradas, después de decidir el mes pasado permitir la entrada de un número reducido de aficionados, con un límite de asistencia en torno a un cuarto de la capacidad del estadio, que es de 60.000 personas, para garantizar el mantenimiento de las normas de distancia social.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que preside antes del encuentro una reunión del Comité Ejecutivo, aseguró que trabaja "estrechamente con la Federación de Fútbol de Hungría y su gobierno para implementar medidas que garanticen la salud de todos los que asistan y participen en el juego". "No asumiremos riesgos con la seguridad de las personas", dijo en un comunicado este jueves.

Las entradas para el partido fueron distribuidas electrónicamente y los asistentes tendrán que mantener una distancia social de 1,5 metros y usar mascarilla cuando no se pueda respetar el distanciamiento social, después de pasar el perímetro de seguridad exterior, incluso dentro del estadio.

También deben permanecer en los carriles especialmente marcados en los tornos, ascensores, escaleras e instalaciones sanitarias y cumplir con los indicadores de ocupación máxima para espacios confinados con distancia entre los asientos.

Se aplicarán medidas de desinfección regularmente de los espacios de uso frecuente, como pasamanos o tiradores de puertas.

Aquellos espectadores que presenten una temperatura de 37,8 grados serán sometidos a una segunda medición.

La UEFA confirmó que se han establecido áreas de ayuda médica dentro del perímetro exterior del estadio, así como salas de primeros auxilios en cada nivel del estadio para ayudar a los espectadores que puedan mostrar síntomas del virus COVID-19 o que no se sientan bien.

La Supercopa 2020 estaba prevista para el 12 de agosto en la ciudad portuguesa de Oporto, pero ante los cambios de fechas y sedes de todas las competiciones por la pandemia se reubicó este jueves y se trasladó a Budapest.

El mes pasado la UEFA en una reunión con los secretarios generales de sus federaciones empezó a estudiar la posibilidad del regreso de público a los estadios y determinó empezar con el partido de la Supercopa, con un número reducido.