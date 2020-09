La oposición señala al Estado de Nicaragua de seguir violando derechos humanos

Violeta Granera, miembro del consejo político de la Unidad Azul y Blanco, habla hoy durante la presentación de un informe que señala al Estado de Nicaragua de seguir violando derechos humanos, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 24 sep (EFE).- La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco señaló este jueves al Estado de Nicaragua de seguir violando los derechos humanos de la disidencia y de mantener ataques contra la Iglesia Católica y los medios de comunicación, en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018.

En un informe, la Unidad Nacional, uno de los organismos que conforma la Coalición Nacional, advirtió, además, que esos abusos a opositores "apuntan a agudizarse en el 2021", cuando está previsto que se celebren elecciones generales en Nicaragua.

"Estamos constatando un incremento y recrudecimiento de la represión por parte del régimen Ortega Murillo", en alusión al presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sostuvo Violeta Granera, miembro de la Unidad Nacional, al presentar el informe.

Reina Rodríguez dijo que "en estos meses" se ha evidenciado "una escalada en los niveles de violencia a nivel nacional" y que "los aparatos de seguridad pública han estado directamente abocados a la represión y no a la prevención del delito".

ATAQUES A LA PRENSA

Según el informe, el periodismo independiente ha sufrido al menos 351 ataques en lo va de año.

"La libertad de prensa en Nicaragua atraviesa una etapa oscura. Hasta hoy cinco periodistas independientes enfrentan procesos judiciales por ejercer su labor", indicó Rodríguez, quien en nombre de la Unidad Nacional se solidarizó con la periodista Kalúa Salazar, de radio La Costeñísima, quien ayer fue declarada culpable por el delito de calumnia en contra de tres funcionarias sandinistas en el Caribe Sur.

"Asimismo, en un intento por callar uno de los dos grandes medios televisivos que no están bajo su poder, la dictadura embargó a Canal 12, dejando sin empleo a más de 20 periodistas y colaboradores", anotó Rodríguez, que observó se "mantiene el asedio en Radio Darío y La Costeñísima".

También que "periodistas sufren de intimidación y amenazas" y "hay medios como Confidencial y 100% Noticias que continúan ilegalmente confiscados" desde diciembre de 2018.

IGLESIA CATÓLICA

La Unidad Nacional también señaló que en los "últimos meses se evidencia una escalada de violencia contra la Iglesia católica en Nicaragua", incluido "el atentado terrorista" que provocó la quema de la venerada imagen de Sangre de Cristo en una capilla de la Catedral de Managua, el 31 de julio pasado.

"Una serie de iglesias en diferentes partes del país han sufrido asedios, profanaciones y hasta sacerdotes han sido amenazados de muerte. Estos son ataques planificados por la dictadura de Daniel Ortega, con el fin de infundir el terror en el pueblo", apuntó Rodríguez.

Asimismo, afirmó que hay 104 opositores guardando prisión, 94 de ellos detenidos "ilegalmente tras la insurrección de abril de 2018", y que nueve de ellos se encuentran en celdas de máxima seguridad "en donde sufren de aislamiento y hasta torturas".

También que continúan los asedios, agresiones, hostigamiento y detenciones contra personas opositoras y excarceladas en todos los departamentos y regiones del país y "los asesinatos a campesinos no cesan".

USANDO LAS LEYES

La Unidad Nacional alertó, además, sobre una "nueva modalidad de ataque a la disidencia con implementación de leyes", entre las que mencionó una propuesta de establecer la cadena perpetua para los "crímenes de odio", que la oposición considera que puede estar dirigida contra ellos.

También la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, "con la cual pretende criminalizar todo financiamiento externo, e impedir el ingreso de donaciones para la oposición, los medios de comunicación independientes y los organismos defensores de derechos humanos".

"Esta es la nueva forma de persecución política, discriminación social y violaciones a los derechos humanos y constitucionales", valoró ese organismo.