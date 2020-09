Irán supera los 25.000 muertos por la COVID-19

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo

Teherán, 24 sep (EFE).- Irán superó este jueves los 25.000 fallecidos por la COVID-19 en medio de un repunte de los casos en el último mes que ha llevado a las autoridades a plantearse volver a imponer restricciones.

La portavoz del Ministerio de Salud, Sima Lari, informó de que en las últimas 24 horas murieron otras 175 personas a causa del nuevo coronavirus, lo que eleva la cifra global de decesos a 25.015.

Los contagios desde ayer fueron 3.521, uno de los datos más altos desde el inicio de la pandemia en febrero pasado en el país, que atraviesa ahora su tercera ola de la enfermedad.

Un total de 436.319 personas se han contagiado desde febrero, de las que 367.729 ya han superado la enfermedad y 3.957 se encuentran en estado crítico, según los datos del Ministerio de Salud.

Prácticamente todas las provincias del país están catalogadas ahora de estado rojo, el de máxima propagación, o de alerta, aumentando la presión sobre el sistema sanitario.

El presidente iraní, Hasan Rohaní, achacó hoy esta subida de los casos a los viajes efectuados durante el verano, los desplazamientos innecesarios en las ciudades, las aglomeraciones en el transporte público y el incumplimiento por parte de los ciudadanos de los protocolos sanitarios.

Por ello, urgió a imponer sanciones "a quienes continúen eludiendo los protocolos de salud y poniendo en peligro su salud y la de la sociedad".

Rohaní también adelantó que si esta situación no mejora las autoridades se verán obligadas a volver a decretar "algunas restricciones".

Irán no llegó a imponer nunca el confinamiento de la población pero sí cerró durante algún tiempo toda actividad económica no esencial y ha obligado al uso de mascarillas en los lugares cerrados.

Hace solo dos días, Irán registró su máximo de casos de contagios diarios de la COVID-19: 3.712, unas cifras que, no obstante, diversas fuentes internas y externas consideran inferiores a la realidad.