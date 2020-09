Guaidó dice que la vía diplomática está "agotada" en su disputa con Maduro

En la imagen el líder opositor Juan Guaidó. EFE/ Rayner Peña /Archivo

Caracas, 23 sep (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo este miércoles que en su disputa por el poder con el mandatario del país caribeño, Nicolás Maduro, la vía diplomática está "agotada", al tiempo que instó a la comunidad internacional a apoyar a la oposición que él encabeza, en la lucha con el actual jefe del Ejecutivo por llegar a la Presidencia.

"Hoy les pido a todos los representantes de Estados Miembros que asuman la responsabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática", apuntó Guaidó en un mensaje transmitido en paralelo a las sesiones de la Asamblea de la ONU.

"Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas", añadió sin ofrecer mayores detalles, minutos después de que Maduro hiciera su intervención por Venezuela, según la agenda fijada por la organización de 75 Asamblea General de la ONU.

Asimismo, pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, movilizar la "voluntad política" de los países miembro para que le ayuden a "proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal", en alusión a la Administración de Maduro, a la que acusa de violar las libertades básicas y no reconoce.

Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela, lideró a la oposición en una mesa de negociaciones con Maduro, que auspiciaba Noruega y acabó sin acuerdos prácticos.

En enero de 2019, el opositor proclamó ante miles de simpatizantes un Gobierno interino que contó con el respaldo inmediato de Estados Unidos y varios países de la región.

Pero Guaidó aún no controla las Fuerzas Armadas, cuyos altos mandos declaran públicamente su lealtad a Maduro, ni las instituciones públicas del país, lo que imposibilita su ejercicio como "presidente interino".

Recientemente, Guaidó instó a la oposición a no presentarse a los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre, una decisión que respaldan ya 38 organizaciones políticas, pero que le causó desencuentros con el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, considerado un líder entre los detractores de Maduro.

Guaidó también dijo que el Gobierno de Maduro, al que una misión de verificación de hechos de la ONU halló culpable de violaciones a los derechos fundamentales, no debería tener asiento en el Consejo de Derechos Humanos.

"Quedará en sus manos considerar proceder junto a sus Gobiernos para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la población civil de Venezuela", dijo a los integrantes de este consejo.

De acuerdo con su equipo de prensa, Guaidó ofreció este discurso ante los representantes de 35 países y de la Unión Europea.