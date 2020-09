Godin se despide de los aficionados del Inter dando gracias por el "afecto" recibido

EFE/EPA/FABIO MURRU/Archivo

Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El defensa uruguayo Diego Godin, que tras una temporada deja la disciplina del Inter de Milán, al que llegó procedente del Atlético de Madrid, ha querido despedirse de la afición interista agradeciéndol el "afecto" y el "respeto" que le han brindado durante este año.

"Mil Gracias a toda la familia interista por el afecto y el respeto recibido durante este año. Ha sido una temporada intensa y atípica por la situación que nos ha tocado vivir en todo el mundo, pero no obstante ello creo que hemos realizado un buen trabajo", indica Godin en su twiter.

Godin, de 34 años y que en un principio había suscrito contrato con el Inter de Milán por tres temporadas, pero al término de la primera las partes han decidido separarse. El uruguayo, nos obstante, seguirá en el 'calcio', pues pasará a militar en el Cagliari.

"Hemos llevado al equipo de nuevo a lo alto, luchando como se merece por metas importantes. Me llevo el recuerdo de todos vosotros, los aficionados, que sois realmente quienes hacéis grande este club. Y obviamente con mis compañeros. Y (Gracias) a todas las personas que aquí trabajan día a día al lado del equipo, y que siempre me han tratado con una sonrisa, ¡Un abrazo y el mejor de los deseos!", añade Godin.