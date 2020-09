Gigi Hadid y Zayn Malik, padres de una niña

Imagen de la cuenta de Instagram de Gigi Hadid con la que anuncia el nacimiento de su primera hija. EFE

Madrid, 24 sep (EFE).- La modelo Gigi Hadid y el exmiembro de la banda One Direction, Zayn Malik, han sido padres de una niña este fin de semana, aunque ha sido hoy cuando la pareja ha dado a conocer la noticia.

Con una fotografía en blanco y negro en sus redes sociales, en la que la modelo muestra la pequeña mano de su bebé junto a la de su pareja, Hadid ha comentado: "Nuestra pequeña se unió a nosotros en la tierra este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo. Tan enamorada".

Por su parte, el cantante ha escrito en su cuenta personal de Instagram: "Nuestra niña está aquí, sana y hermosa. Tratar de poner en palabras cómo me siento ahora mismo sería una tarea imposible", ha escrito emocionado.

"El amor que siento por este pequeño ser humano está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos", ha señalado junto a una fotografía en la que la pequeña se agarra a su mano.

La modelo, hermana de Bella Hadid, ya estaba embarazada de algunas semanas cuando desfiló en la Semana de la Moda de París en el mes de enero, según comentó tiempo después, cuando con motivo de su embarazo su rostro se redondeó aún más y los comentarios sobre un retoque estético eran un clamor.

"Nunca me he sometido a ningún relleno estético, es simplemente la naturaleza", dijo tiempo después.

La modelo en un principio renunció a mostrar la evolución de su cuerpo, alegando que "no entendía por qué era tan importante para los demás", pero finalmente posó ante las cámaras cuando llegó a las 33 semanas de embarazo.

Para la pareja este es su primer hijo después de cinco años de discreta relación. Jennifer Lopez y Haley Bieber han sido algunas de las "celebrities" que han felicitado a la pareja en las redes sociales con emoticonos que demuestran su alegría por el acontecimiento.