Gigi Hadid y Zayn Malik, ¡padres de su primera hija!

MADRID, 24 (CHANCE)



Después de varios días de incesantes rumores, Gigi Hadid y Zayn Malik han anunciado, por fin, el nacimiento de su primera hija. La top model y el cantante de "One Direction", muy discretos con su vida privada, han comunicado la feliz noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram con una preciosa fotografía en blanco y negro en la que el feliz papá coge la pequeña mano de su bebé. Pletóricos y repletos de amor, no han desvelado, sin embargo, ni el nombre elegido para su pequeña ni tampoco el día exacto en el que nació.



Gigi, que ha estado prácticamente desaparecida durante todo su embarazo y apenas hay imágenes suyas presumiendo de tripita, comunicaba el nacimiento de su pequeña con estas palabras: "Nuestra chica se unió a nosotros en la tierra este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo. Tan enamorada".



Zayn, por su parte, con una foto muy similar a la de su chica, ha anunciado en sus redes sociales el nacimiento de su primera hija con más emoción que la top model: "Nuestra niña está aquí, sana y hermosa. Tratar de explicar con palabras cómo me siento ahora mismo sería una tarea imposible. El amor que siento por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos".



Esta pequeña, de la que estamos deseando conocer su nombre y ver su carita, llega después de 4 años de una apasionada relación llena de altibajos entre Gigi y Zayn que, sin duda, y tras el nacimiento de su primera hija, están viviendo un sueño hecho realidad.