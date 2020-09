Fútbol/Supercopa.- Lopetegui: "Hemos llevado al límite al Bayern y eso tiene mucho mérito"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, destacó el "mérito" de sus jugadores por llevar "al límite" al Bayern de Múnich, vigente campeón de Europa, y dijo sentir "una mezcla de tristeza y orgullo" por cómo han competido sus futbolistas en la final del Puskas Arena.



"Hemos perdido una final en la que teníamos puesta muchas ilusiones. Estoy triste por los chicos porque han conseguido llevar el partido a la prórroga y han llevado al límite al Bayern, eso tiene mucho mérito. Hemos tenido la ocasión de ganar el partido justo en el momento que había que tenerla, pero no pudo ser", lamentó Lopetegui en declaraciones a Movistar.



"Jugamos contra un equipazo, ningún equipo le ha llevado a la prórroga en la 'Champions' y nosotros hemos tenido nuestro momento incluso para ganarles", recalcó. "Tenemos que rehacernos rápido porque en menos de 72 horas tenemos un partido de Liga. Lo lógico sería que jugáramos el lunes, pero nadie lo entiende. Esto no pasa en ninguna parte del mundo, sólo en España", criticó el técnico nervionense.



"Lo aceptamos, lo prepararemos porque no nos queda otra que aguantarnos. Tendremos un partido durísimo contra el Cádiz y hay que cambiar el chip rápidamente", añadió Lopetegui, que tuvo palabras de ánimo para Youssef En-Nesyri, que tuvo las ocasiones más claras para dar el título al conjunto andaluz.



"Estaba triste, es joven y evidentemente seguirá mejorando. El fútbol le va a dar la revancha y quiero recordar que el equipo es el que gana y el que pierde. Estamos tristes, pero con una mezcla por el orgullo que hemos demostrado. Al final no ha podido ser, pero sacamos carácter, mentalidad, esfuerzo... es grandioso después de solo 12 dias entrenamiento", finalizó.