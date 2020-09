Fútbol/Supercopa.- José Castro destaca el "orgullo" del Sevilla y reconoce que el Bayern fue "merecido ganador"

20/05/2016 José Castro Carmona, presidente del Sevilla FC DEPORTES ESPAÑA EUROPA



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente del Sevilla FC, José Castro, lamentó no haber podido conseguir la Supercopa de Europa 2020 ante el Bayern Múnich (2-1), pero quiso subrayar el "orgullo" de los jugadores sevillistas ante el vigente campeón de Europa, "merecido ganador".



"Estoy muy orgulloso del partido que jugaron estos jugadores. Tuvimos oportunidades, pero no tuvimos la suerte necesaria para ser campeones. El Bayern fue un merecido ganador", analizó el máximo responsable del Sevilla en declaraciones a la UEFA.



"Estábamos muy cerca de conseguir la victoria, pero no lo logramos. Ahora tenemos que seguir creciendo para seguir siendo parte de este tipo de grandes partidos", añadió Castro, que puso de manifiesto el "respeto de toda Europa" al Sevilla que preside.