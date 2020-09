Fútbol/Supercopa.- Jesús Navas: "Ha sido una pena, hemos peleado hasta el final"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El capitán del Sevilla FC, Jesús Navas, lamentó la derrota sufrida ante el Bayern Múnich en la Supercopa de Europa (2-1) y aseguró que fue "una pena" porque pelearon "hasta el final" cuando Javi Martínez decidió la final con un cabezazo a los 104 minutos de partido.



"Ha sido un partido muy disputado y hemos tenido nuestras opciones. Ellos han hecho el segundo gol y se ha decidido por esto. Ha estado muy igualado", manifestó Navas en declaraciones a Movistar. "Ahora hay que levantarse, no ha podido pero, pero tuvimos oportunidades", recordó.



Preguntado por las jugadas de En-Nesyri, sobre todo lo que dispuso a cuatro minutos del final, el lateral derecho dijo que pudo ser "la jugada del partido". "Quedaba poco tiempo, pero hay que quedarse con ese trabajo, ha sido muy bueno. Ha sido una pena, hemos peleado hasta el final", apuntó.



"Nuestra actitud ha sido buena y después del segundo gol lo hemos intentado pero no ha podido ser", finalizó Navas, que se mostró "muy contento" por los aficionados sevillistas que pudieron "volver a ver un partido en directo" al viajar a Budapest. "La pena es que no hayamos conseguido una victoria", finalizó.