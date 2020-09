Fútbol/Supercopa.- Javi Martínez: "Puede ser mi último partido con el Bayern, despedirme así sería increíble"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El centrocampista español del Bayern Múnich, Javi Martínez, recalcó su felicidad tras "una noche inolvidable" en la que anotó el gol del triunfo de su equipo en la prórroga de la Supercopa de Europa ante el Sevilla, en lo que podría ser una despedida "increíble" ya que parece que no continuará en las filas del campeón de Europa.



"Es una noche inolvidable. Puede ser mi último partido con el Bayern, no lo sé, pero despedirme así sería algo increíble y poder devolverle a todos los fans que han estado conmigo durante estos nueve años", expresó Javi Martínez al micrófono de 'Movistar+'.



El navarro vivió una noche "muy emocionante". "Ha sido muy bonito. Un sueño es marcar en cualquier final y más en estas condiciones, ahora toca celebrarlo y ya veremos qué pasa mañana", sentenció sobre su futuro.



"Era un partido muy importante y el Sevilla ha sido el mejor equipo contra el que hemos jugado en los últimos meses. Julen (Lopetegui) es un entrenador magnífico, son muy fuertes y nos han puesto en muchísimos aprietos, incluso en ocasiones han sido mejores. Ha sido un gran partido y con la suerte de que he podido meter el gol del título como hace siete años. Ha sido una noche inolvidable", subrayó.



Por su parte, su compañero Thomas Müller, elegido 'MVP' de la final, felicitó a su equipo y especialmente al navarro por ser protagonista del gol del triunfo. "Es nuestro Sr.Supercopa", apuntó el delantero.



El internacional recalcó su alegría por el triunfo tras imponerse a "un rival difícil" como el Sevilla. "Luchamos mucho y demostramos como equipo que tenemos esa mentalidad ganadora, incluso cuando no estamos en nuestro mejor momento", señaló a 'uefa.com'.



"Me alegré mucho cuando el entrenador metió a Javi en el campo porque sé lo bueno que es con la cabeza a balón parado", celebró el portero Manuel Neuer, que reconoció que "el Sevilla es un equipo bien trabajado y con un buen entrenador".



"No es fácil jugar contra ellos, pero en general, creo que hemos merecido ganar el partido y podemos estar orgullosos de nosotros mismos", sentenció el guardameta, clave con una parada en un mano a mano con En Nesyri, a la web de la UEFA.